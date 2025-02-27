聽新聞
0:00 / 0:00

2小時閉門會 安靜中通過環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部昨召開環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），基隆市長謝國樑（前右起）、民眾黨立委黃珊珊、張啓楷、陳昭姿出席環評大會。記者胡經周／攝影
環境部昨召開環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），基隆市長謝國樑（前右起）、民眾黨立委黃珊珊、張啓楷、陳昭姿出席環評大會。記者胡經周／攝影

環境部昨召開環評大會，審查基隆協和電廠更新改建案四接），與會十七名環委全數贊成通過，無人反對，引發討論。據了解，近兩個小時閉門會議，僅對土壤汙染與海域生態環境等有較多討論，其中燃氣機組恐造成更多空汙排放，環委一致同意台電補件關於空汙減量的措施後，未有進一步討論。

環評大會總計廿一名委員，昨出席十九人，扣掉主席、環境部政務次長葉俊宏，還有五席官派，其餘十三人分別是江康鈺、吳義林、官文惠、侯嘉洪、張瓊芬、陳美蓮、陳義雄、陳裕文、馮正民、黃志彬、劉小蘭、劉雅瑄、闕蓓德等，其中馮正民有事先行離席。

據了解，儘管昨天環評審查現場正反方爆發衝突，會議也因為反對民眾的激烈抗議數度中斷，不過環委進行閉門會議時，氣氛平和，內部會議主要針對空氣品質、生態環境等進行討論，但主要還是針對環保團體所提的土壤汙染進行最多著墨。

現場環委也針對網路民眾的問題討論，其中包含是否一定要蓋天然氣儲氣槽？難道沒有其他替代方案？環委指出，地熱雖在發展，但是發電量遠遠不及天然氣，且天然氣占比百分之五十是國家政策，無奈環評無法改變這一點。

由於第六次環評初審時，當時決議是「建議通過」、「不同意開發」兩案併陳送環評大會討論，葉俊宏詢問在場環委，應該要退回本案，還是通過，然而與會委員卻是一片鴉雀無聲；葉俊宏隨後又再問，是要採共識決，還是投票。

據了解，與會委員最終採取共識決，此時葉俊宏又詢問「大家是否都支持本案通過」，不過與會委員依舊沒有多說話，有人輕輕點頭，有人安靜不出聲，大家你看我、我看你；葉俊宏則又再問「有沒有人認為本案應該退回」，現場委員依舊沒有多說些什麼，多數委員以手勢或點頭表達同意，最後全案就在一片安靜中通過環評大會。

協和電廠 四接 改建案 環境部 環評 空氣品質

延伸閱讀

四接環評過關 台電董座曾文生感嘆：人生有幾個7年

四接環評闖關成功 17位委員一致認同通過

四接通過！基隆市府：不符民意期待 未來將最高標準檢視

環評審查通過！協和電廠四接大事記一次看

相關新聞

四接環評闖關成功 民團批環境部強行運作

耗時七年、六次環評初審，基隆協和電廠更新改建案（四接）昨成功闖關環評大會，在與會十七名環評委員提出納入三項建議後，一致同...

冷眼集／四接演完爛戲 環評淪過水程序

台電四接昨天一如外界預料闖關環評大會，完全印證所謂踐行公民參與程序真的只是走走程序而已，一切都照著早就寫好的劇本走，環評...

協和燃氣2032年上線 北東供電缺口仍逾300萬瓩

台電協和電廠的四接環評昨天在爭議聲中闖關成功，不過，台電表示，協和電廠第一部燃氣機組上線時間為二○三二年夏天，對北東電網...

2小時閉門會 安靜中通過環評

環境部昨召開環評大會，審查基隆協和電廠更新改建案（四接），與會十七名環委全數贊成通過，無人反對，引發討論。據了解，近兩個...

環團批環評已死 將提司法訴訟

歷時七年半、四接昨天在爭議聲中通過環評，守護外木山行動小組會後舉行記者會痛批「台灣環評已死」，除要求撤銷會議結論，接下來...

基市府：若危及安全不會妥協

環境部昨通過台電協和電廠四接改建案環評，基隆市府指結果不符民意期待，未來若涉及地方審查權限，有任何危及安全的可能，市府不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。