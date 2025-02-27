2小時閉門會 安靜中通過環評

環境部昨召開環評大會，審查基隆協和電廠更新改建案（四接），與會十七名環委全數贊成通過，無人反對，引發討論。據了解，近兩個小時閉門會議，僅對土壤汙染與海域生態環境等有較多討論，其中燃氣機組恐造成更多空汙排放，環委一致同意台電補件關於空汙減量的措施後，未有進一步討論。

環評大會總計廿一名委員，昨出席十九人，扣掉主席、環境部政務次長葉俊宏，還有五席官派，其餘十三人分別是江康鈺、吳義林、官文惠、侯嘉洪、張瓊芬、陳美蓮、陳義雄、陳裕文、馮正民、黃志彬、劉小蘭、劉雅瑄、闕蓓德等，其中馮正民有事先行離席。

據了解，儘管昨天環評審查現場正反方爆發衝突，會議也因為反對民眾的激烈抗議數度中斷，不過環委進行閉門會議時，氣氛平和，內部會議主要針對空氣品質、生態環境等進行討論，但主要還是針對環保團體所提的土壤汙染進行最多著墨。

現場環委也針對網路民眾的問題討論，其中包含是否一定要蓋天然氣儲氣槽？難道沒有其他替代方案？環委指出，地熱雖在發展，但是發電量遠遠不及天然氣，且天然氣占比百分之五十是國家政策，無奈環評無法改變這一點。

由於第六次環評初審時，當時決議是「建議通過」、「不同意開發」兩案併陳送環評大會討論，葉俊宏詢問在場環委，應該要退回本案，還是通過，然而與會委員卻是一片鴉雀無聲；葉俊宏隨後又再問，是要採共識決，還是投票。

據了解，與會委員最終採取共識決，此時葉俊宏又詢問「大家是否都支持本案通過」，不過與會委員依舊沒有多說話，有人輕輕點頭，有人安靜不出聲，大家你看我、我看你；葉俊宏則又再問「有沒有人認為本案應該退回」，現場委員依舊沒有多說些什麼，多數委員以手勢或點頭表達同意，最後全案就在一片安靜中通過環評大會。