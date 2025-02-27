四接環評通過 台電：新機組最快2032上線

四接環評昨（26）日闖關成功，台電董事長曾文生表示，未來須先拆除協和電廠既有的二部燃油機組，興建新1號燃氣複循環機組，預計最快2032年夏天前上線。

此案審查歷時已久，他表示，台電兩度縮小計畫範圍，在供電穩定及環境保護做權衡與選擇，審查通過後，將能穩定北台灣供電。

台電總經理王耀庭表示，2025年北東電網地區用電需求量約600萬瓩，扣除區內和平電廠裝置容量130萬瓩，缺口是470萬瓩，現由北西電網送電融通能力是420萬瓩。若以2025年至2032年北東電網每年用電成長3%、18萬瓩推估，即便未來協和電廠將興建二部共260萬瓩燃氣機組，加上自北西電網融通能力，估計仍會有300萬瓩缺口。

曾文生表示，與中南部有大量太陽光電不同的是，北東電網要特別注意夏季日尖峰用電量，若北東電網地區用電成長非常快，致備轉容量率低於6%，協和現有3~4號燃油機組轉為警備機組壓力非常大。他形容，台電「是穿半邊衣服、改半邊衣服」，「不只改西裝，也要改內衣」，在更新協和電廠發電機組，同時要兼顧穩定供電。

曾文生並表示，台電會想辦法增加北東電網調度融通裕度，包括短期調節用的儲能、增加北西電網融通能力、以及長期開發大屯山地熱等。他表示，也因為穩定供電種種考量，協和新2號燃氣機組何時可以完成，要取決於協和現有3~4號燃油機組拆除時間，因此新2號燃氣機組「會更晚完成」。

台電四接自2017年底將環說書送進環保署，至今通過環評，歷時七年餘，「能有多少七年，都上小學了，」曾文生表示，在完成環評備查後，台電將積極與地方政府溝通，順利取得各項施工許可，使得新1號燃氣複循環機組能順利於七年後、2032年夏天前上線。