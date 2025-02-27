歷時七年！四接環評闖關通過 環委取得共識 附帶三決議

歷時七年，協和電廠更新改建（四接）案昨（26）日在爭議聲中通過環評，過程火藥味濃厚。台電強調兼顧生態與供電，環團則痛批空汙等疑慮未解。儘管雙方攻防激烈，但17位環評委員在閉門會議中取得共識，一致亮起綠燈，附帶三決議通過審查。

台電在2017年提出協和電廠、四接開發案後，環評審查前後歷時七年，期間經過六次初審、一次流會，昨日終於過關，接下來還有地方政府許可函、公開招標等行政作業。

四接案規劃拆除協和電廠既有四部燃油機組，改建兩部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣機組，同時興建四接。

協和電廠（四接）環評概況

台電昨日強調，四接是確保北東電網供電穩定的關鍵計畫，有開發必要，且低碳天然氣發電是邁向淨零碳排的重要橋接能源，可減少空汙、降低碳排。

此外台電強調，歷次審查以來，填海造陸面積已從一開始29.25公頃、逐步縮減至14.5公頃，並將填海區東移至LNG卸收站港池內，可兼顧生態及供電穩定。

不過昨日上午環評大會一召開，環保團體、在地議員就聚集在主席台前，試圖阻止會議繼續，並高喊「程序違法、立即散會」。基隆市議員陳冠羽表示，協和改建為燃氣機組，基隆人仍要繼續吸空汙；其餘反方代表也提出土汙等問題。

而支持開發的在地里長，在現場與反方激烈衝突，基隆市議員施偉政表示，「被環團亂了一個早上。」協和燃油改建為燃氣，可提升空氣品質，無法接受反對人士無限上綱。

為讓會議順利進行，環境部讓台電在抗議聲中完成報告，並接續審查；閉門審查階段，因環團不願離開，會議主席、環境部次長葉俊宏索性請環委移步另間會議室，經過約兩小時閉門討論，17位環委一致同意通過此案，並附帶三決議。

首先，台電應增加土壤及地下水監測計畫地點、項目及頻率；其次，環委要求開發區海域棲地營造應使用高孔隙度硬底質覆蓋，提高海域生態生產力；第三，台電應確認珊瑚分類正確性。