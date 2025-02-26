四接環評過關 台電董座曾文生感嘆：人生有幾個7年

協和電廠改建計畫原本規劃2025年燃氣新機組上線，但環評受阻，延宕至2025年才通過環評，從2017年底送件到2025年2月通過環評已歷時7年多，台電董事長曾文生在四接環評終於闖關成功後透露心聲，「人生到底有幾個7年」？

曾文生說，四接環評是2017年底送件，他是2018年4月到經濟部擔任政務次長，四接環評的幾次修正他都在，一直到現在環評大會2025年初通過，已經過7年半的時間。

曾文生有感而發地說，「我只能夠說，人生沒有多少個7年，7年做環評，7年改建，改建一個電廠花了14年的時間。」

曾文生說，協和電廠會先拆1、2號機組，原址興建燃氣1號機組，之後再視用電成長狀況，拆除3、4號機組，再興建燃氣2號機，由於協和電廠的腹地非常有限，「我等於是要穿半邊衣服改半邊衣服」，不只是改西裝而已，是裡面的衣服要一起改。