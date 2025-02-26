協和第1部機組2032年上線後 北東電網缺口仍逾300萬瓩

台電協和電廠的四接環評26日闖關成功，台電表示，協和電廠第1部燃氣機組上線時間為2032年夏天，對北東電網可貢獻約130萬瓩電力，若用電量以每年3％速度成長，到2032年北東電網的供電缺口仍逾300萬瓩。至於協和第2部燃氣機組，則很難在2035年之前上線。

台電副總鄭慶鴻表示，26日四接環評大會通過，後續還有環評報告的修正及定稿，經過環評委員同意及環境部同意備查後，才是環評正式通過；接下來會是兩軌進行，一是申請各種許可及執照，例如向經濟部能源署申請電業籌設許可等，也包括外界關切的土汙整治的部分。二是實際工程的推進。

實際工程的推進包括工程的招標，填海造地圍堤接收站等海事工程的工作，以及機組的興建，等到施江廠商確認並且取得證照及許可後，才能實際動工，證照及許可取得的時間，要看中央及地方核發許可單位審核的時間而定。

台電總經理王耀庭表示，北東電網到2025年需求量是600萬瓩，和平電廠可提供130萬瓩，現在缺口是470萬瓩，融通能力是420萬瓩，預估到2032年每年用電成長3％，每年用電需求約增加18萬瓩，預估到了2032年一部機組都上線後，仍有300萬瓩的缺口存在。

台電董事長曾文生表示，北東電網比較特殊的地方在於夏季的日尖峰才是關鍵，因為北東沒有那麼多的電網融通，也沒有再生能源，夏季的日尖峰是台電重點面對的問題，「坦白說，四接通過環評挑戰依然存在」，台電還是會持續開發大屯火山的地熱資源開發。

台電推動「協和電廠改燃氣計畫」，是興建2部130萬瓩燃氣機組，取代原有4部燃油機組。曾文生說，協和第一部燃氣機組上線時間已經晚了5年，第二部會更久。新建機組的部分無法立刻做，要先拆除舊的燃油1、2號機、基地土壤整治，取得主管機關的同意，才能開始興建新的機組。

至於3、4號機組拆除的時間，曾文生說，要看北東電網用電成長速度，若負載成長速度太快， 則3、4號機維持做為警備機組的壓力就會很大，因此希望會有其他替代能源或調節機制在這幾年內可以出現，讓3、4號機可盡早拆除，讓第二部燃氣機組可以更快興建，不過，第2部燃氣機組很難在2035年之前上線。