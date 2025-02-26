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四接環評闖關 藍委林沛祥籲政府評估交通並做正確能源決策

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／本報資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／本報資料照片

四接環評闖關成功，引發各界討論，國民黨立委林沛祥表示，若會危害市民安全、航道安全，那他會堅決反對，這同時應評估交通，他會嚴格監督每一階段；他也呼籲，政府應對能源政策做出正確決策，才符合高發電量，並以低成本、低電價來福國利民。

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），四接環評從初審到今天的環評大會一直出現大小不一的衝突，以及公民參與、港務、市民安全評估等均被批評缺乏下，四接案今天經環評委員決議下通過環評大會。

林沛祥表示，如果四接會危害到基隆市民的生命財產安全，或是會危害到基隆市商港的航道安全，那身為基隆市立法委員，他會堅決反對。除環評通過外，也要經過專業交通評估，而針對港口評估，他一定會嚴格監督未來每一個階段。

林沛祥指出，四接無論是用小一點的船把液化天然氣運進港內，還是其他可行方案，都不能以基隆港的航道安全和港口運作為代價，甚至在未來填海造陸的面積和對藻礁的影響，他都會以最嚴格的角度來監督檢視。他同時也呼籲行政院、經濟部，能對能源政策做出正確的選擇和決策，才能符合高發電量，低成本、低電價來福國利民。

四接 環評

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