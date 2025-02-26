四接通過 基隆市議長童子瑋：港務安全評估結果要讓民眾安心

針對環境部宣布通過基隆協和電廠改建四接的環評審查，被視為下屆民進黨市長熱門人選的議長童子瑋說，在港務安全、儲槽設計、船隻進出影響等問題的疑慮，台電必須向基隆市民持續說明港務安全評估結果，減少不必要的社會疑慮。

童子瑋說，四接在港務安全、儲槽設計、船隻進出影響等問題的疑慮，這些都是關乎市民安全的重要議題。他會持續跟台電溝通，必須向基隆市民持續說明港務安全評估結果，以公開、透明的方式讓市民了解，確保工程期間的安全。

童子瑋表示，四接環評的結果，不是終點，而是一個新的開始。他會持續留意四接工程的進行，確保這項工程符合基隆的需求，讓我們在民生、產業跟生態上達成三贏的結果。

童子瑋指出，過去幾年，能源轉型與產業發展的討論，在基隆始終是個充滿不同聲音的議題。但現在環評已經通過，如何讓這項工程真正符合地方的需求，並讓民眾安心十分重要。

童也說，過去基隆仰賴協和電廠供電，但隨著設備老舊、因應AI產業、數位轉型、高科技製造以及民生所需，全台的用電需求都在成長。協和電廠的改建，優先必須保障基隆未來的民生用電的穩定供應。基隆的產業發展一直受到許多限制，他希望四接的改建，也能帶來工程建設、設備維護以及周邊產業鏈發展的機會，進一步促進在地就業，增加基隆未來招商引資的競爭力，讓年輕人找到更好的工作機會。

童強調，四接的改建不能只是單純的能源與經濟議題，更應該要扛起對環境的責任。台電在高雄興達電廠的燃氣轉型計畫中，投入大量資源進行生態復育，例如人工魚礁的設置、沿岸生態監測、珊瑚礁復育等措施。基隆協和電廠的改建，也應該比照這些做法，確保周遭海域的生態平衡，減少對環境的影響。