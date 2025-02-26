四接環評闖關成功！環團：違法會議無效 應撤銷結論

歷時約7年的基隆協和電廠更新改建案（四接）今在陳抗聲中闖關，通過環評大會。守護外木山行動小組會後聲明抨擊，環評大會除無視環評書件資料違反環評法規未於會議7天前完整揭露，在台電隱匿協和電場內土地多氯聯苯汙染報告、環評書件造假等嚴重情事下仍強行通過此案。守護外木山行動小組痛批，這場違法、無效的環評大會展現了「能源政策」跟「環評制度」的雙重政策暴力，無視為環境把關的職責，強勢上演通過的劇本，要求應撤銷違法會議結論，小組也將以司法行動拒絕政策暴力。

守護外木山行動小組指出，今天會議開始前，環境部即在後棟外架起拒馬，並佈置數10位警力，彷彿將參與發言之民眾視為危險份子。並以荒謬的「會議室空間不足」為由，欲進行前所未有的「抽籤」限制民眾參與權利。環境部自身也帶頭違反環評法規，未於會議7日前公布評估書第6章內容（該內容牽涉土壤檢測報告數據等重要資訊），直到守護外木山小組公開指出後才偷偷上網公告。再者，先前專六審小組未依規範提出實質結論，顯示專案小組失職，更顯示此次環評大會毫無正當性。

守護外木山行動小組雖進入場內持續抗議會議程序違法，但環評大會主席、環境部次長葉俊宏仍強行進行會議，無視反對聲音在混亂中推進會議，除台電沒有回應相關正義，在抗議同時進行會議討論，更毫無正當性可言。

針對協和場內土壤多氯聯苯汙染問題，守護外木山行動小組批評，現場民眾及立委皆要求應待基隆市政府調查檢測後才能進行環評會議，但環評會議仍執意持續進行。

小組進一步指，從民眾提供台電委託的土壤檢測報告中可看出，台電2019年委託泰興公司進行調查多氯聯苯汙染部分，其中一個調查結果顯示超標54倍，甚至報告書上顯示該點位可能非第一現場，實際污染量可能高於估算值。然而，台電在此次環評書件中所揭示的相關數據卻是2021年的報告，並挑選了汙染數值較低的點位進行揭露，將在地居民的生命安全及土壤地下水安全視為無物，但環境部仍默許這樣造假和隱匿的情事，強行讓會議在民眾的抗議聲中進行。對此，守護外木山行動小組近日將對台電及泰興公司撰寫報告人員提出刑事告發。

守護外木山行動小組說，最後的閉門審議階段，更模仿專五審「消失的密室」，再次上演「消失的討論」，最後在資料缺失、重大爭議與實質討論完全缺乏下，決議以17票全數贊成通過。小組認為，整場環評大會違法召開，強行進行違法程序，更顯示環評制度已死，政策雙重暴力保送台電與護航失控的能源轉型政策，直接犧牲基隆的環境、空氣、產業及市民的健康，小組嚴正聲明，此次違法會議結論無效，除要求撤銷，更將持續以司法行動拒絕政策暴力。