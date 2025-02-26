「已經吸了40年廢氣」四接通過在地里長怒：下一代還要繼續 不太公平

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），出現多次衝突，下午通過大會審查。協和電廠在地的中山區德和里長曾聖為說，不管燒重油或天然氣都不是最好的選項，「我們已經吸了40幾年的廢氣，還要繼續吸下去，對我們不太公平。」

「四接」環評第六次會議上月17日召開前，上月15日，協和所在地中山區里長聯誼會，到台北出席「24位里長站出來」記者會，德和里長曾聖為是唯一缺席的里長。曾聖為說，他吸「協和的空汙」長大，不想再讓下一代受害，他反對基隆繼續用火力發電。

「皇上的旨意你敢有意見嗎！！！」曾聖為今天在臉書貼文，指四接環評過的機率是99.99999%。他說，45年合約到期要除役了，原以為大家可以不用再吸廢氣了，沒想到「再加碼」，吸好吸滿。

下午四接通過，曾聖為回應說，他的兒子3歲、女兒6歲，身為父親當然希望孩子能在更好的環境成長，但他從小吸著協和電廠廢氣長大，今年40歲，協和電廠又要再改建。

「我們已經吸了40幾年的廢氣，下一代還要繼續吸下去，不太公平。」曾聖為說。

民進黨籍基隆市議長童子瑋對四接過關則回應表示，身為議會議長尊重環評大會專家學者的結論，他希望未來四接的建設，能夠穩定民生用電、確保工商發展，讓產業更有投資信心，也增加地方的就業機會。

在生態永續跟港務安全的部分，童子瑋表示，他會協助與台電溝通，加大投資、加強說明，「在整體生態的復育、讓居民都理解發電廠對安全上的確保，讓建設能達成民生、產業跟生態上三贏的結果」。