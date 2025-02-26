影／四接環評通過 曾文生：希望各界有討論空間

環境部今天舉行環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），在歷經各方委員充分討論後，委員一致認為該案通過。環境部指出，該案在經過討論後一共做出三項決議，包括要求台電應將108年至今的土壤與地下水自主調查報告資料，納入開發案定稿附錄，增加土壤及地下水監測計畫地點、項目及頻率，後續應積極依照土壤及水污染防治法辦理。

會後台電董事長曾文生與總經理王耀庭等舉行記者會說明，曾文生表示，為了平衡環境發展，台電做了很多改變，讓更多人願意支持協和電廠更新改建，環評的過程是希望能將社會各種價值擺在會議桌上討論，台電為了國家發展，希望各界都有討論空間。

而對於各界關心的協和電廠土壤汙染問題，曾文生強調，台電也做了土壤自主檢測，而這些檢測也會跟地方主管機關申報。