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多項設備遭破壞…四接審查爆衝突 環境部對暴力嚴厲譴責

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，今天環評大會結束後檢查會議室設備，多個會議桌及麥克風設備均已損壞，環境部嚴厲譴責暴力並深感遺憾。記者李柏澔／攝影
環境部表示，今天環評大會結束後檢查會議室設備，多個會議桌及麥克風設備均已損壞，環境部嚴厲譴責暴力並深感遺憾。記者李柏澔／攝影

基隆協和電廠更新改建案（四接）今天在爭議與衝突下通過環評大會，環境部表示，反對開發民眾團體違反議事程序，除進入會議室干擾會議進行，也逕行動手破壞會議室設備，對於暴力予以譴責。

環境部說明，過去召開環評審查會議時，曾遇有民眾團體以激烈手段進行陳抗，於會議室中大聲辱罵環評委員，並動手推擠環評委員情形。環境部為維護環評委員人身安全，遇有民眾抗爭的環評審查會議時，環境部會請內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊，即原環境保護警察隊於會議室中協助維護主席及環評委員的人身安全。

環境部指出，今天審查四接環評案時，反對開發民眾團體違反議事程序，進入會議室干擾會議進行，且進入會議室後逕行動手破壞會議室設備，現場協助維護環評委員人身安全的保七總隊，為維持現場秩序及與會人員免於肢體衝撞，以人身作為安全線被動以手部防護，屬避免民眾激動突然衝入會場的必要作為。

環境部表示，今天環評大會結束後檢查會議室設備，多個會議桌及麥克風設備均已損壞，環境部嚴厲譴責暴力並深感遺憾，環評大會是提供多方多元意見的管道，讓環評委員聽到不同意見的聲音，希望是以理性的方式來表達意見，留給環評委員客觀審查的空間。

四接 環境部 環評 陳抗

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