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爭議、衝突下通過四接環評 曾文生：各種價值權宜下的結果

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），台電董事長曾文生（右）出席。記者胡經周／攝影
環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），台電董事長曾文生（右）出席。記者胡經周／攝影

基隆協和電廠更新改建案（四接）今天在爭議與衝突下闖關環評大會。台電董事長曾文生表示，本案在2018年確認進入二階環評後歷經多年的審查，重申為了穩定北台灣供電和降低空汙排放，四接確實有其必要，也強調電廠造成的土壤汙染等一定會盡責處理。

曾文生表示，四接在2017年送審至今過了非常長的時間，當中包含重要的生態、港安、國安、漁業等議題，但是否也能考慮到電網韌性以及供電穩定等價值，供電失衡的問題大家都在關注，因此協和機組改建確實有其必要性，否則不會7年來鍥而不捨的想得到環評委員的認可，把運轉40年的重油機組更新成燃氣機組，既穩定北台灣供電也讓周遭空氣變好。

曾文生表示，四接案在許多價值中間做了權宜和選擇，也讓更多人從反對走到支持，針對被環保團體指出的土壤汙染隱匿問題，協和電廠更新改建案並不是新的廠址，4部燃油機組確實可能對環境造成影響，當時也沒有環評，因此後續土汙工作一定會做好，台電一定會盡責處理，強調絕對沒有隱匿不報。

曾文生說，四接環評經過多次審查，台電也兩度大幅縮減開發面積，對於環團的建議也做了相關回應，但也希望各界能把供電穩定、電網韌性等價值也考量進去。

台電環保處長吳政宏說，有汙染就要去削減，這是台電一貫的態度，環評前有先調查環評廠址是否位於環境敏感區，而這些地方也都不是土壤汙染的管制區，假如有汙染就會進行整治，當整治完成後才會再走到下一步。

台電副總經理鄭慶鴻表示，台電自主檢測點位中，59個點位只有1個點位的多氯聯苯超標，這個區塊只是個案而非全面性汙染，總石油碳氫化合物（ＴＰＨ）也只有4個點位超標，兩者加起來的面積僅520立方公尺，重油燃燒確實會有部分汙染，後續會積極處理，油改氣之前必須做好土壤整治，後續的資料也必須和基隆市政府確認後才會動工。

至於何時能動工？鄭慶鴻表示，行政程序都是一關接一關，例如拿到相關許可和證照，以及發電機組、填海工程招標等都需要時間，都完成後才會真正進廠施工。

四接 環評

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