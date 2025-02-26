歷時近7年…四接今闖關通過 環團怒「台灣環評已死」：將提司法訴訟

協和電廠更新改建計畫（四接）歷時近7年、6次初審會議，今天在一片陳抗聲中的環評大會通過。守護外木山行動小組召集人王醒之批評，出席的環評委員全數同意開發案，且幾乎是無條件同意，令人悲憤，可說是台灣環評已死，接下來將準備走司法訴訟程序，對於台電內部吹哨者爆料的土壤汙染資訊，也會在明天正式提出刑事告發。

王醒之說，今天聽到幾個荒謬絕倫的決定，出席的17個環評委員全數同意開發案，而且幾乎是無條件同意通過，讓人非常悲憤，四接案從初審、專三審、專四、專六審小組會議到今天的大會，外界都不斷提出諸多不合理之處，今天也整理10大理由，但在結論裡幾乎都沒有得到明確回覆。

他說，除行政程序的不公平、不合理，對於爆料者提出土地汙染新事證，很遺憾沒有看到任何一個環評委員直接以質問態度面對台電，並且要求明確答覆，委員們都是客氣詢問，這讓他對現在環評制度高度不信任，經過這場會議，可直接宣布台灣環評已死，公民幾乎不太有機會發聲，意見也無法在程序中好好被討論，只能不得不用干擾會議方式宣稱會議不合法也不合理，不該被召開，甚至結論應被撤銷。

王醒之強調，環評大會絕對不是協和四接爭議的最後戰場，接下來將準備進入司法，提出爭訟，另一部分是針對台電內部爆料者提供土壤汙染資訊，明天就會正式提出刑事告發。

他預告下個戰場將回到地方，初步了解基隆市最快下周四就會展開現勘，市府在民意支持下也反對四接案，而這不只是基隆人的戰爭，也是全國民眾面對國家走向天然氣上癮死胡同的戰爭。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅則呼籲基隆市府，必須基於權責調查協和電廠內的土壤、地下水汙染情況，該整治就整治，該禁止開發就禁止，且台電尚未申請3.0版填海方案，基隆市府應要求台電申請，申請沒過就不能填海造地。

蔡雅瀅說，對環評結果失望，也對環境部徹底死心，評估書第6章公布不到7天就強行召開會議，昨天內部爆料者說有土壤汙染，但好像沒有環評委員在乎這件事，也不需要要求調查，她不是認為四接絕對不能通過，但連調查都沒有要等，就急著保送台電畢業，讓人非常失望。她也最不能接受台電不斷說法，明明協和改建後碳排放增加3倍，卻到現在仍在謊稱減少。

蠻野心足生態協會理事長陳憲政則質疑，台電對土地污染部分宣稱是自主抽樣調查，但抽樣點位卻沒講清楚。此外，台電自己說土地整治完才會開發，環評委員卻幫忙開後門，未納結論，只要持續監測就好，根本是自廢武功，懷疑結論根本早擬好，今天會議只是過水。