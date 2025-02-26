台電：協和電廠土汙調查為施工前置自主調查 非環評資料

環團指控台電隱匿協和電廠土地汙染資料，台電澄清，該資料不是環評要求的資料，是台電為後續施工進行的自主性提前調查，不論是調查範圍、檢測項目等，與環評要求均有所不同，屬不同行政程序。

台電說明自主調查原因，協和電廠未來燃油改為燃氣，屆時需依照土汙法第9條變更產業類別，並進行全廠土壤汙染檢測，此與環評屬於不同的程序，為提前掌握可能需整治的區位、範圍及土壤狀況，台電主動展開自主調查，進行2次自主土汙調查59點及103點，合計在149個測點採樣162次。

台電表示，在這162次採樣中，多氯聯苯（PCB），僅在一處一次檢測出含量，其他161次皆未檢出，檢出點位於靠近海水廢水處理廠一帶，影響範圍主要集中於地表約1公尺深，評估受影響的土方量約為150立方公尺，推測可能源自過去使用的老舊變壓器，其內部廢棄物滲入土壤，但因由於年代久遠，尚待進一步確定，現階段僅此唯一一個測點發現多氯聯苯。

至於石油烴類（TPH）汙染，協和電廠長期使用重油，且燃油電廠燃燒後產生油灰，主要集中於油灰儲存區與機組處理區，檢測結果顯示，在162次採樣中，有4個點有超標，污染範圍主要位於地表層，影響土方約370立方公尺。

台電綜合計算結果，多氯聯苯與TPH汙染總計影響土方約520立方公尺，影響程度在可控的範圍之內。此外，台電也依範疇界定檢測地下水，未發現地下水受到汙染。