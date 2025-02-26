快訊

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

台電：協和電廠土汙調查為施工前置自主調查 非環評資料

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電：協和電廠土汙調查為施工前置自主調查非環評資料。圖／聯合報系資料庫
台電：協和電廠土汙調查為施工前置自主調查非環評資料。圖／聯合報系資料庫

環團指控台電隱匿協和電廠土地汙染資料，台電澄清，該資料不是環評要求的資料，是台電為後續施工進行的自主性提前調查，不論是調查範圍、檢測項目等，與環評要求均有所不同，屬不同行政程序。

台電說明自主調查原因，協和電廠未來燃油改為燃氣，屆時需依照土汙法第9條變更產業類別，並進行全廠土壤汙染檢測，此與環評屬於不同的程序，為提前掌握可能需整治的區位、範圍及土壤狀況，台電主動展開自主調查，進行2次自主土汙調查59點及103點，合計在149個測點採樣162次。

台電表示，在這162次採樣中，多氯聯苯（PCB），僅在一處一次檢測出含量，其他161次皆未檢出，檢出點位於靠近海水廢水處理廠一帶，影響範圍主要集中於地表約1公尺深，評估受影響的土方量約為150立方公尺，推測可能源自過去使用的老舊變壓器，其內部廢棄物滲入土壤，但因由於年代久遠，尚待進一步確定，現階段僅此唯一一個測點發現多氯聯苯。

至於石油烴類（TPH）汙染，協和電廠長期使用重油，且燃油電廠燃燒後產生油灰，主要集中於油灰儲存區與機組處理區，檢測結果顯示，在162次採樣中，有4個點有超標，污染範圍主要位於地表層，影響土方約370立方公尺。

台電綜合計算結果，多氯聯苯與TPH汙染總計影響土方約520立方公尺，影響程度在可控的範圍之內。此外，台電也依範疇界定檢測地下水，未發現地下水受到汙染。

四接 環評

延伸閱讀

四接通過！基隆市府：不符民意期待 未來將最高標準檢視

17名環評委員一致同意 四接環評闖關成功

四接環評攻防 反對團體控隱匿資料！台電說明了

市議員指四接反抗最激烈的一次 蠻野等環團：環評委員已難取信於民

相關新聞

17名環評委員一致同意 四接環評闖關成功

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），四接環評從初審到今天的環評大會一直出現大小不一的衝突，以及公民參與、港務、...

四接通過！藍批基隆埋不定時炸彈 綠指北部不缺電的解方

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），出現多次衝突，下午通過大會審查。地方民代反應兩極，國民黨議員痛批，無法接受...

環評審查通過！協和電廠四接大事記一次看

環境部今天召開第28次環評大會，審查通過「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」（俗稱四接環評）。以下為四接大事記

四接通過！基隆市府：不符民意期待 未來將最高標準檢視

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），出現多次衝突，下午通過大會審查。基隆市政府回應指出，環評大會及台電應更清楚...

四接環評通過 台電：將能穩定整個北台灣的供電

環評大會26日審查四接案，在歷經各方委員充分討論後，一致認為該案通過，對此，台電董事長曾文生表示，此案已經歷時七年，在此...

台電：協和電廠土汙調查為施工前置自主調查 非環評資料

環團指控台電隱匿協和電廠土地汙染資料，台電澄清，該資料不是環評要求的資料，是台電為後續施工進行的自主性提前調查，不論是調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。