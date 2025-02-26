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四接環評闖關成功 17位委員一致認同通過

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
環境部今天舉行環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），雙方爆發激烈推擠，本案經環委決議後仍通過環評大會審查。圖／中央社
環境部今天舉行環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），雙方爆發激烈推擠，本案經環委決議後仍通過環評大會審查。圖／中央社

環評大會26日審查四接案，在歷經各方委員充分討論後，環境部指出，該案在經過討論後一共做出三項決議，並且各委員一致認為該案通過。

環境部原訂26日上午召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）；但由於會中正、反兩方僵持不下，甚至爆發肢體衝突，後續支持方、基隆20名里長直接離席抗議不能正常開會。

環境部按議程先請台電公司報告，接著請旁聽民眾發言。台電公司代表則在抗議聲與叫囂聲中進行報告，現場一片吵雜，難以聽清楚台電報告內容。

現場環團也提出質疑，認為在報告書中有出現部分採樣點的土壤汙染新事證，應該要退回重審，並持續霸占開會場地，後續環境部為了讓會議能夠順利進行，因此臨時改變開會地點，呈現「你不走我走」的狀況。

環境部與環評委員們在歷經兩個多小時的閉門會議後，最終決議出三項共識並一致認同決議通過。

四接 環評

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