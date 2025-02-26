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四接通過！基隆市府：不符民意期待 未來將最高標準檢視
環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），出現多次衝突，下午通過大會審查。基隆市政府回應指出，環評大會及台電應更清楚說明如何能夠確保民眾的安全無虞，這並不是一個符合民意期待的結果。後續市府基於地方政府相關權責，將以最高標準檢視「四接」，確保市民安全無虞。
基隆市長謝國樑今天上午出席台電第四天然氣接收站環評大會，他強調確保基隆市民安全是最重要的訴求，至於台電場址疑似土地汙染的訊息，會依職權邀請環境部一起進行了解。
下午經現場17名委員（不含主席）充分討論並採共識決決議，本案通過環評大會。
基隆市政府發言人呂謦煒指出，對於「四接」通過環評大會，環評大會及台電應更清楚說明如何能夠確保民眾的安全無虞，不然這並不是一個符合民意期待的結果。後續市府仍會基於地方政府相關權責，以最高標準檢視「四接」，確保市民安全無虞。
謝國樑上午受訪時表示，今天親自出席發言，就是要向環評委員以及環評大會出席人員表達市府對於四接環評的重視，相關的儲氣設備及接收站從過去到現在來看，都是與市區近在咫尺，呼籲環評大會必須要考量市民的安全性，對於環團們的訴求，環保局已經收到相關的訊息，市府也會依照環保法令進行了解與處理，絕不會置之不理。
謝國樑在會中指出，市府也是近日才收到台電場址疑似土地污染的訊息，市府會依職權邀請環境部一起進行了解。
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