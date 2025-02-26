四接通過！藍批基隆埋不定時炸彈 綠指北部不缺電的解方

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），出現多次衝突，下午通過大會審查。地方民代反應兩極，國民黨議員痛批，無法接受，未來對基隆港的安全及基隆外木山的居民的安全，存在安全的威脅，有如不定時炸彈。民進黨議員則說，北部如果不自己發電，未來就會沒電可用，四接就是解方。

國民黨立委林沛祥表示，他們的立場沒有改變，沒有港口安全就沒有四接。專家學者們通過環評，他們必須對未來基隆的港口安全背書，因為那維繫著基隆人的生命財產安全，還有基隆人的工作權。政府要強行施做，身為立委將更增加監督的力道。

國民黨基隆市議員韓世昱說，無法接受環評大會強行通過四接環評，協和改為天然氣雖然有減少一些汙染，但是安全性仍無法說服外界及基隆人，未來對基隆港的安全及基隆外木山的居民的安全，存在安全的威脅，有如不定時炸彈。日前台中新光三越的氣爆讓大家對天然氣的氣爆威脅很更加擔心，未來四接萬一有氣爆發生時，如何來面對，中央要如何負責？

韓世昱表示，四接還有很多地方可以考量，他不解中央為何一定要設在基隆，讓北部缺電的問題由基隆來承擔，協和應如期除役，環評強行通過，完全枉顧基隆人的安全，對未來基隆港發展埋下不定時炸彈的因素，地方反對強行闖關的作法，應先解決安全疑慮。

民進黨議員施偉政說，協和電廠長期以來燃燒重油的汙染，影響中山區居民的健康，改善刻不容緩，改為天然氣就是最好的方案，如今環評通過了，未來需要基隆市政府及各界的支持，才能真正轉型為天然氣，才能促進基隆的經濟發展。如果基隆市政府完全不贊成由油轉氣，就要把協和趕出基隆境內，不要模稜兩可，為反對而反對。

民進黨議員張之豪說，現在北部若有電力短缺，常要「南電北送」，但未來南部台積電蓋好，會把南部的水電都吃光，以後沒辦法再「南電北送」了，北部如果不自己發電，就會沒電可用。

北部、尤其是北北基，人口稠密、腹地有限，適合發展AI產業，但這也要電，大量的電。這些北部的民生、產業需求，需要能有效調節電網負荷波動的新式電廠。基隆四接就是新北部電網的關鍵。未來或許還需要開發新能源，無論地熱、或核能有核融合的新突破，都是未來十幾、二十年應走的方向。但現階段的銜接方案，把基隆過往重油燃煤的空汙降低、但維持日常穩定的電力，四接就是解方。