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市議員指四接反抗最激烈的一次 蠻野等環團：環評委員已難取信於民

聯合報／ 記者李柏澔葉冠妤／台北即時報導
環境部今天舉行環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），中午一開會，反對方群眾持續聚集在主席台前，並高喊「立即散會」，企圖阻撓會議進行；支持四接的基隆在地里長與群眾則衝上前要將反對方排除以利會議進行，雙方爆發激烈推擠。記者胡經周／攝影
環境部今天舉行環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），中午一開會，反對方群眾持續聚集在主席台前，並高喊「立即散會」，企圖阻撓會議進行；支持四接的基隆在地里長與群眾則衝上前要將反對方排除以利會議進行，雙方爆發激烈推擠。記者胡經周／攝影

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），環評現場自早上9時30分至今已出現多次衝突，環團表示，升格後的環境部變成不願和公民進行討論，假如今天四接通過大會審查，代表環評委員的水準越來越低，也不再受到人民的信賴。

今天四接環評審查的火藥味濃厚，反對方與支持方數次爆發衝突，一直到下午13時才進入民眾登記發言階段，基隆市議員陳冠羽表示，協和改建為260萬瓩的燃氣機組就是要給基隆人吸空汙，環評委員的良心過得去嗎？

陳冠羽指出，這次是反對四接最激烈的一次，昨天才急忙放上第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，主席默許這樣的會議可以召開？甚至默許今天的衝突發生？這是民主進步的國家該有的環境部嗎？大家並沒有反對開發，但必須要真相和正確的資料。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，環委的態度是造成今天嚴重衝突的主因，以前的環評爭議不會比現在小，但公民可以表達意見和討論，如果是以前的環評，今天的案子早就退回專案審查了，但很遺憾環境部升格後，環評變成不願和公民討論，環委如果態度不改，審查水準只會無止境越來越低落，但卻沒有環委表達這樣的態度，如果今天通過就是讓大家的信心都沒了。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲正表示，昨天記者會才提出檢舉土壤汙染超標的報告，結果委員說都讀過了，很明顯大家都不相信，民眾提供的土壤檢測報告，採樣時間是2019年9月23日到27日，當時即發現協和廠區有土壤被汙染超標，台電公司的環評書則自稱是2019年12月6日採樣，檢測結論居然是低於檢測標準值，協和電廠是如何在短短3個月內排除汙染的？該報告裡面甚至有台電親自回函，結果卻沒有告訴基隆市政府，這難道不是隱匿？

基隆市永續實踐青年行動聯盟發起成員陳薇仲表示，環委今天的態勢就是要審查通過，主席卻充耳不聞，等於要讓本案過水通過，今天有委員也沒有利益迴避，根本只是為了服務政策的暴力，沒想到民進黨執政12年還會看到這樣的荒唐事情。

人民民主黨成員黃小陵說，民進黨政府現在就是死豬不怕開水燙，多麼無恥荒謬的事都做得出來，甚至還擅自更換會議室、抽籤選出登記發言人，從頭到尾就是反民主。

四接 環評

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