市議員指四接反抗最激烈的一次 蠻野等環團：環評委員已難取信於民

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），環評現場自早上9時30分至今已出現多次衝突，環團表示，升格後的環境部變成不願和公民進行討論，假如今天四接通過大會審查，代表環評委員的水準越來越低，也不再受到人民的信賴。

今天四接環評審查的火藥味濃厚，反對方與支持方數次爆發衝突，一直到下午13時才進入民眾登記發言階段，基隆市議員陳冠羽表示，協和改建為260萬瓩的燃氣機組就是要給基隆人吸空汙，環評委員的良心過得去嗎？

陳冠羽指出，這次是反對四接最激烈的一次，昨天才急忙放上第6章「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，主席默許這樣的會議可以召開？甚至默許今天的衝突發生？這是民主進步的國家該有的環境部嗎？大家並沒有反對開發，但必須要真相和正確的資料。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，環委的態度是造成今天嚴重衝突的主因，以前的環評爭議不會比現在小，但公民可以表達意見和討論，如果是以前的環評，今天的案子早就退回專案審查了，但很遺憾環境部升格後，環評變成不願和公民討論，環委如果態度不改，審查水準只會無止境越來越低落，但卻沒有環委表達這樣的態度，如果今天通過就是讓大家的信心都沒了。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲正表示，昨天記者會才提出檢舉土壤汙染超標的報告，結果委員說都讀過了，很明顯大家都不相信，民眾提供的土壤檢測報告，採樣時間是2019年9月23日到27日，當時即發現協和廠區有土壤被汙染超標，台電公司的環評書則自稱是2019年12月6日採樣，檢測結論居然是低於檢測標準值，協和電廠是如何在短短3個月內排除汙染的？該報告裡面甚至有台電親自回函，結果卻沒有告訴基隆市政府，這難道不是隱匿？

基隆市永續實踐青年行動聯盟發起成員陳薇仲表示，環委今天的態勢就是要審查通過，主席卻充耳不聞，等於要讓本案過水通過，今天有委員也沒有利益迴避，根本只是為了服務政策的暴力，沒想到民進黨執政12年還會看到這樣的荒唐事情。

人民民主黨成員黃小陵說，民進黨政府現在就是死豬不怕開水燙，多麼無恥荒謬的事都做得出來，甚至還擅自更換會議室、抽籤選出登記發言人，從頭到尾就是反民主。