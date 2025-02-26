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四接環評大會吵翻 20多位支持的在地里長集體退席怒批「被環團亂一個早上」

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四接環評大會吵翻 20多位支持的在地里長集體退席怒批「被環團亂一個早上」

聯合報／ 記者葉冠妤李柏澔／台北即時報導
四接環評大會今召開，卻因反對四接的環保團體杯葛議事進行，自早上9點半迄今仍未順利展開討論，支持四接的基隆中山區在地里長、發展協會憤而集體退席。記者葉冠妤/攝影
四接環評大會今召開，卻因反對四接的環保團體杯葛議事進行，自早上9點半迄今仍未順利展開討論，支持四接的基隆中山區在地里長、發展協會憤而集體退席。記者葉冠妤/攝影

四接環評大會今登場，但原訂9點30分召開的會議，迄今仍未順利進行。因反對四接的守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會堅持今天會議無效，應退回專案小組審查，現場爭執不休，贊成四接的基隆中山區在地里長、發展協會20多人憤而集體退席，放棄發言機會。基隆市議員施偉政憤怒地說，已經被環團亂了一個早上，協和改建可以讓中山區的空氣變得更好，但現在一切都在停擺。

支持四接的中山區里長、在地發展協會發表聲明表示，對於反對四接的公民團體今天以公民參與為由，無限上綱杯葛影響環評程序的正常進行感到遺憾，為確保環評會議能順利進行，我們決定把發言權禮讓出去。

聲明表示，過去專案小組六次會議已經累計181人次發言；選址的合理性與必要性，講了78次；海洋生態的影響講了91次；對基隆地區的發展講了77次；就連發電量天差地別的改用再生能源電廠（含地熱電廠），都講了37次，我們實在不忍心再讓環評委員枯坐乾等。

聲明也批評反對四接的環團人士，不要因為不合己意，就一再濫用「輾壓」一詞，學習「異中求同」是公民教育再深化的重要課題，當前的政府能不翻車就已經大幸特幸了，哪來能力去輾壓反對四接的公民團體。

施偉政受訪時說，協和發電只要是燃燒重油就有非常多落塵，掉到居民們的車子、衣服、屋頂上，中山區24個里長今天就來了20個，花這麼多時間來到環境部，難道是受控制嗎？難道這些人都是神經病，來這裡拋頭露面陪著環團耍猴戲？

他強調，協和電廠對在地居民來說，除了是無法割捨的惡鄰居，更希望它能轉負為正，帶來正影響，現在好不容易能將燃油改為燃氣，環保團體到底在反對什麼？難道中山區4萬8千多人都不是人，只有環團是人？

施偉政說，中山區里長每天面對里民反映協和落塵何時改善，結果環團打著環保名義杯葛議事、阻礙地方發展，讓他們連改善的機會都沒有，中山區居民等多久了？難道今天會議不值得進行嗎？協和改建計畫改了三次，這些拉扯不都是按照環團訴求嗎？

決定集體退席，施偉政說，因為再也沒辦法忍受一場應該被進行的環評會議，被反對人士無理取鬧延期，目前已經延了4個多小時，早一步審查完，就能進入下一個階段，難道不對嗎？憑什麼在這邊浪費納稅人的錢。

四接 環評

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