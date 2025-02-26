影／四接環評大會照開 台電在「立即散會」陳抗聲中報告

四接環評大會原訂上午9點半召開，因守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會認為評估書第6章公布不到7天就強行召開會議、土壤及地下水汙染情形惡意隱瞞且未釐清等，主張今天會議無效，應立即散會，環境部宣布休息至12點再開會。環團人士占據會議台前，正反兩方一度發生激烈推擠，開發單位台電公司便在一片陳抗聲中進行報告。

環境部說，台電公司在2月17日檢送四接報告書為完整內容，資料並無缺漏，並於2月19日發開會通知書，並將報告書紙本隨開會通知單寄給環評委員。

此外，環團所質疑的第6章為「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，經過人工智慧比對報告書2月版及1月版的第6章電子書，兩個檔案的主要內容完全ㄧ致。

而查報告書第4章p.4至21載本案基地非屬土壤或地下水汙染控制及整治場址。有關民眾質疑部分採樣點的土壤汙染新事證，會請台電公司現場回覆說明。環境部也表示，土汙法與環評審查分屬不同程序，應回歸各目的事業主管機關依當時法規辦理。

不過，現場環保團體仍堅持應立即散會，占據會議桌前不退，並持續高喊「立即散會」，贊成四接的在地里長及人士一度靠近會議桌內，與環團人士推擠、扭打，場面一度混亂火爆。台電公司代表則在抗議聲與叫囂聲中進行報告，現場一片吵雜，難以聽清楚台電報告內容。