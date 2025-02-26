在地里長談四接環評通過機率：皇上旨意你敢有意見

環評大會今天審查四接案，會議一開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾也衝到主席台前試圖阻止會議進行，現場幾乎失控。反對團體與台電雙方立場僵持不下。「四接」所在地基隆中山區里長之一的德和里長曾聖為，今天在臉書貼文以「皇上的旨意你敢有意見嗎」為題，並指四接環評過的機率是99.99999%。

台電協和電廠改建「四接」環評第六次會議上月17日召開前，上月15日，「四接」所在地中山區里長聯誼會，到台北出席「24位里長站出來」記者會，德和里長曾聖為是唯一缺席的里長。曾當說，做出這個決定，在里長圈當然有壓力，但自己吸「協和的空汙」長大，不想再讓下一代受害，他反對基隆繼續用火力發電。

「皇上的旨意你敢有意見嗎！！！」曾聖為今天在臉書貼文，指四接環評過的機率是99.99999%。他說，45年合約到期要除役了，大家可以不用再吸廢氣了，貼心的主委再加碼讓基隆人再繼續吸45年、吸好吸滿。他兒子女兒也可以吸到長大成人、結婚生子、孫子再繼續吸，真是感動到快哭了。

曾聖為表示，看到一些網路一些留言，尊重大家的意見，但他只有只有無言而已。有人說「要用電又不要蓋電廠」，曾認為，如果你從小就住在火力電廠旁邊那可以談談，如果不是的話，那你全家都搬到火力電廠旁邊居住再來大聲說話吧。

「反對的很自私，中南部也很多火力電廠要叫中南部的人吸更多的廢氣嗎？」曾聖為說，不是他要吸你們吸更多的廢氣，他沒有這個權利，執政者才有能力改善你的問題。

「燒重油汙染嚴重，改天然氣不是比較好嗎。」曾聖為表示，可能會比較好，汙染可能會少一點，但如果可以選擇，他選協和電廠如期除役，如果沒有更好的選擇就不要發電。當然這是他個人的意見，他個人的意見並不能影響什麼事情。

「這次沒有支持協和改建的里，里長你自己看這辦吧。沒有經費但是廢氣你可以吸好吸滿無限量供應。」曾聖為說，他先跟他的里民說聲抱歉，感謝王醒之、張哲源等各位好朋友幫忙發聲，這不是一件容易的事情，得罪人的事情，得罪了方丈，希望大家都可以好好的。