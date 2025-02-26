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影／四接環評現場中午開會 支持及反對民眾再次衝突、推擠

聯合報／ 記者李柏澔葉冠妤／台北即時報導
四接環評審查再爆衝突，反對方不斷在主席台前舉牌高喊立即散會，也有民眾相互推擠。記者李柏澔／攝影
四接環評審查再爆衝突，反對方不斷在主席台前舉牌高喊立即散會，也有民眾相互推擠。記者李柏澔／攝影

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），由於環評現場因反對方抗議無法進行相關議程，經主席決議，宣布休息到12點再進行會議。然而會議再召開時雙方再度衝突，反對方不斷在主席台前舉牌高喊立即散會，不過審查會議仍繼續進行。

早上四接案進入審查時，立委張啓楷、陳昭姿等欲發言提程序正義問題，要求取消今日審查，現場反對四接民眾則因質疑台電報告隱匿土壤汙染，不滿情緒因此爆發，甚至丟桌子、撞壞桌子的情況發生，全員衝進主席台舉牌要求立即停止審查。由於環評現場因抗議無法進行相關議程，經主席決議，宣布自10點50分休息到12點再進行會議。

12點午餐大家吃飽後，會議繼續進行，反對方民眾痛批環境部違法開會，要求應立即散會，支持方民眾則怒吼要求反對民眾嚴守意識規則，讓審查繼續進行，也怒批「難道你們都不用電」。反對方則有人嘲諷「支持是為了繼續拿補助」，雙方便開始推擠，大眼瞪小眼之餘，也有民眾沉不住氣憤怒出拳，四接審查霎時成了「四接擂台」。

四接 環評

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