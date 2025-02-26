四接環評正反雙方爆衝突 民眾遭推擠跌倒

環境部環評大會今天審查四接案，雖然會議上午9時30分就已開始，但支持、反對開發的民眾會場中僵持不下，主席宣布休息至中午12時。然而開會時間到，雙方民眾對是否繼續開會爆發衝突。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

反對團體指台電隱匿土壤及地下水污染情形，提出程序議題，正反方民眾僵持不下，主席宣布休息至中午12時。

然而休息時間結束，環評委員尚未就位前，正反方民眾便再次相互叫囂，支持方要求按程序開會，反對方則要求此次會議應立即散會。

環境部表示，報告書所載開發範圍並非土壤或地下水污染控制及整治場址，有關民眾所提採樣點有土壤污染的新事證，會要求台電公司說明，不過土污法及環評審查分屬不同程序，應回歸各目的事業主管機關依法辦理。

台電表示，會遵守法規，所有程序都會符合要求辦理。

反對方不滿高喊「立即散會」，支持方隨之高喊「開會」，雙方並發生肢體衝突，場面一度火爆，並有人遭推擠跌倒。