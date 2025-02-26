四接環評戰 郭智輝：沒通過很嚴重 憂2032年後電力不足

台電的第四天然氣接收站環評大會今（26）日登場，經濟部長郭智輝喊話，四接沒有通過就會產生電力不足的問題，雖然2032年可能不是現在的行政院團隊，但國家還是需要發展，經濟部應該為台灣產業準備充足的水、電、土地，以及人力。

協和電廠改燃氣計畫的第一步就是興建第四天然氣接收站，但環團反對目前的已進入環評大會的四接方案，要求退回專案小組重新實質審查。

郭智輝上午受訪時表示，環評的部分是環境部在處理，不過，經濟部會擔心溝通不夠完整，四接沒有通過，沒有通過四接就會很嚴重，會產生電力不足的問題，現在當然還沒有看到電力不足的部分，但是未來2032年之後，就會產生不足的問題。

郭智輝說，雖然2032年不是現在的行政院團隊，但國家還是要繼續發展下去，經濟部的工作是要為台灣的產業準備充足的水、電、土地、人力，希望地方政府能夠同意四接，支持國家的發展。