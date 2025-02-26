快訊

檢調查余正煌涉吸金案 驚見總統府侍衛、軍事情報局軍官

投資菜鳥想買ETF如何下手？看懂市值型、高股息型存股密碼

急診塞爆…凌濤揭林靜儀在春酒嗨唱照 陳時中也出席

四接環評戰 郭智輝：沒通過很嚴重 憂2032年後電力不足

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
四接環評今日登場，經濟部長郭智輝說，如果沒有四接會很嚴重，2032年後有電力不足問題。記者陳儷方／攝影
四接環評今日登場，經濟部長郭智輝說，如果沒有四接會很嚴重，2032年後有電力不足問題。記者陳儷方／攝影

台電的第四天然氣接收站環評大會今（26）日登場，經濟部郭智輝喊話，四接沒有通過就會產生電力不足的問題，雖然2032年可能不是現在的行政院團隊，但國家還是需要發展，經濟部應該為台灣產業準備充足的水、電、土地，以及人力。

協和電廠改燃氣計畫的第一步就是興建第四天然氣接收站，但環團反對目前的已進入環評大會的四接方案，要求退回專案小組重新實質審查。

郭智輝上午受訪時表示，環評的部分是環境部在處理，不過，經濟部會擔心溝通不夠完整，四接沒有通過，沒有通過四接就會很嚴重，會產生電力不足的問題，現在當然還沒有看到電力不足的部分，但是未來2032年之後，就會產生不足的問題。

郭智輝說，雖然2032年不是現在的行政院團隊，但國家還是要繼續發展下去，經濟部的工作是要為台灣的產業準備充足的水、電、土地、人力，希望地方政府能夠同意四接，支持國家的發展。

四接 環評 經濟部 郭智輝

延伸閱讀

川普揚言課徵高關稅 卓揆：半導體業衝擊不會小

影／經濟部高層訪美溝通關稅 郭智輝：蒐集情報給談判單位

上市櫃協會新春聯誼 郭智輝：投入百億振興中小微企

全球半導體民主供應鏈倡議 郭智輝：台美合作具效益

相關新聞

影／四接環評大會照開 台電在「立即散會」陳抗聲中報告

四接環評大會原訂上午9點半召開，因守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會認為評估書第6章公布不到7天就強行召開會議、土...

影／四接環評現場中午開會 支持及反對民眾再次衝突、推擠

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），由於環評現場因反對方抗議無法進行相關議程，經主席決議，宣布休息到12點再進...

在地里長談四接環評通過機率：皇上旨意你敢有意見

環評大會今天審查四接案，會議一開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾也衝到主席台前試圖阻止會議進行，現場幾乎失控。反對團體與...

四接環評戰 郭智輝：沒通過很嚴重 憂2032年後電力不足

台電的第四天然氣接收站環評大會今（26）日登場，經濟部長郭智輝喊話，四接沒有通過就會產生電力不足的問題，雖然2032年可...

影／四接環評爆衝突 反對群眾舉牌要求立即停止審查

環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），會議開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾衝到主席台前試圖阻止會議進...

四接環評大會吵翻天 環團10大理由主張退回小組審查

基隆協和電廠更新改建案（四接）環評大會今登場，表定上午9點30分開會，至10點30分現場仍亂成一團，尚未召開會議。守護外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。