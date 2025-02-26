四接環評爆衝突 反對群眾舉牌要求立即停止審查

環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），會議開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾衝到主席台前試圖阻止會議進行，支持四接民眾也舉牌表示，四接要蓋才能穩定供電，出席里長也和反對民眾爆發口角，環境部職員在會場以肉身阻擋反對民眾繼續上前。

基隆市長謝國樑與民眾黨三名立委黃珊珊、張啓楷、陳昭姿也出席環評大會，黃珊珊表示，四接案爭議大，還有很多需要討論的地方，立委、居民跟環保團體都還沒得到答案，如何讓環評委員今天就開大會作決定，如果連專案小組都得不到結論，只能兩案並陳，環評大會如何在這麼短時間內做出決定，更何況目前已提出台電提出資料隱匿、誤導，最嚴重還涉及造假，如果要基隆市政府查，基隆市長謝國樑現在就在場，也可以等市府查完再開會，而不是不本末倒置，在爭議未解、資訊不健全甚至有可能捏造情況下，就先強行開會審查、做結論。 環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），會議開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾衝到主席台前試圖阻止會議進行，環境部職員在會場以肉身阻擋反對民眾繼續上前。記者胡經周／攝影 環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），立委黃珊珊表示，四接案爭議大，還有很多需要討論的地方。記者胡經周／攝影 環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），台電董事長曾文生（右）出席。記者胡經周／攝影 環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），基隆市長謝國樑與民眾黨三名立委黃珊珊、張啓楷、陳昭姿也出席環評大會。記者胡經周／攝影 環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），會議開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾衝到主席台前試圖阻止會議進行，主持會議的環境部副主委葉俊宏神情相當凝重。記者胡經周／攝影 環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），會議開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾衝到主席台前試圖阻止會議進行，主持會議的環境部副主委葉俊宏神情相當凝重。記者胡經周／攝影 環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），民進黨基隆市議員施偉政（右）率支持四接民眾也舉牌表示「基隆要電、協和要建」與反對方互嗆。記者胡經周／攝影