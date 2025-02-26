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四接環評正反方僵持 會議休息至中午

中央社／ 台北26日電

環評大會今天審查四接案，反對團體指台電隱匿土壤及地下水污染情形，台電表示場址非屬環評項目，由於雙方僵持不下，主席宣布會議休息至中午12時再繼續。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第28次會議（環評大會），審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

反對團體指台電隱匿土壤及地下水污染情形。基隆市長謝國樑表示，昨天已收到檢舉，會依據土地污染檢測、相關法規進行後序處理；基隆市的職權一定會行使，也會要求環境部共同了解。

民眾黨立委黃珊珊指出，四接環境影響評估報告中有土壤的監測，但如果評估書的資料有隱匿或造假，就不應該是被討論的報告，「毒樹生出來的毒蘋果，還要讓環評委員吃下去」，這樣的結論就會是有問題的；資料公布後委員也需消化，不合法規的程序就有瑕疵，未來就是爭訟標的。

黃珊珊表示，今天看到的評估書是否有錯誤，基隆市需要調查；民國108年台電就知道有污染超標情況，至今仍未納入環評書，認為應中止今天會議，先釐清議題。

台電強調，有按照環評程序，沒有違法問題。環評報告已納入操船模擬試驗報告及水工模型試驗報告，並依據第三方認證的結論及建議納入承諾，其中包括增加進港風速條件加嚴等。

關於土污議題，台電表示，台電於環說書階段已進行敏感區位調查，確認協和電廠非屬土壤污染場址；協和電廠屬燃油電廠，改為燃氣機組前，依法尚需進行全廠檢測，因此施工單位提前進行自主調查，非屬環評項目。

不過反對民眾無法接受，仍霸占主席台前，並持續高喊「違法環評、違法報告」。由於反對民眾不願停止，主席宣布休息至中午12時再繼續會議。

四接 環評

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