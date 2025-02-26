四接環評大會吵翻天 環團10大理由主張退回小組審查

基隆協和電廠更新改建案（四接）環評大會今登場，表定上午9點30分開會，至10點30分現場仍亂成一團，尚未召開會議。守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會前聲明拒絕不法環評，提出10大理由主張四接應退回專案小組實質審查，包括評估書第6章公布不到7天就強行召開會議、土壤及地下水汙染情形惡意隱瞞且未釐清、操船模擬試驗與水工模型試驗第三方驗證會議紀錄遭刻意隱匿、珊瑚鑑定與分類錯誤百出、LNG儲槽設置地點違反要塞堡壘地帶法並帶來國安風險、3.0版東移方案填海地點與過去不同，應重新辦理範疇界定程序等。

10大理由包括專六審專家會議綁專案審、無實質審查結論為四接保送大會，毫無正當性。此外，評估書第6章公布不到7日卻強行召開會議。第二是土壤及地下水汙染情形惡意隱瞞且未釐清，環境部應命台電就土壤汙染實際情形提出說明，並依土汙法第7條派員進入協和電廠查證土壤及地下水實際污染情形，而非在真相未明，甚至有違反環評法第條評估書記載不實的高度疑慮下，強行送審。

此外，操船模擬試驗與水工模型試驗第三方驗證會議紀錄遭刻意隱匿，台電委託海大做操船模擬試驗與水工模型試驗，結果顯示LNG船高風險航次比例過高、港池內平均波高增加一倍等不利結果；2023年2月3日第三方驗證會議記錄中出列席單位包括基隆港務公司、航港界專業人士提出諸多疑慮與問題；然2023年5月25日的環評專五審會議資料中，不但沒有這份會議紀錄，台電還移花接木刻意誤用了2019年7月18日的「舊」第三方驗證會議資料。

守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會進一步指出，珊瑚鑑定與分類錯誤百出，應調查釐清。且協和四接對基隆港的深遠影響應釐清，並到基隆舉辦聽證會面對社會疑慮。至於LNG儲槽設置地點違反要塞堡壘地帶法並帶來國安風險，而3.0版東移方案填海地點與過去完全不同，應重新辦理範疇界定程序。

此外，環評作業準則第8條要求先查明環境敏感地區並檢附有關單位證明，且不得違反敏感區法令之限制規定。四接填海地點位於基隆市水產動植物保育區，且3.0版填海方案未取得基隆市政府書面同意，違反漁業法第44、45條；改變資源條件之使用，違反海岸管理法第12條；減少自然海岸，違反海岸管理法第1條。而碳排及空汙減量數據不實，應評估以節能、儲能、能源管理及再生能源等永續四能，取代高汙染、高碳排、重創基隆港、威脅國防安全的協和四接。