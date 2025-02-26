影／四接環評爆激烈衝突推擠 群眾衝進主席台舉牌要求立即停止審查

環境部今早於 環評 大會審查基隆協和電廠更新改建案（ 四接 ），後主席經現場委員同意，9點半前51位登記發言民眾均可入場發表意見。然而會議開始現場就爆發激烈衝突，反對方群眾也衝到主席台前試圖阻止會議進行，現場幾乎失控。

立委張啓楷、陳昭姿等欲發言提程序正義問題，會議主席卻回應只有環評委員有資格提會議程序問題，陳發言也一度被阻擋，讓她氣得站起來要求取消今天會議，現場反對四接民眾不滿情緒因此爆發，甚至丟桌子、撞壞桌子的情況發生，全員衝進主席台舉牌要求立即停止審查。

張啟楷也強調，環境部不該霸王硬上弓，四階對基隆、整個台灣影響有多大，建議環境部延後開會。

立委黃珊珊說，四接案爭議大，還有很多需要討論的地方，立委、居民跟環保團體都還沒得到答案，如何讓環評委員今天就開大會作決定，如果連專案小組都得不到結論，只能兩案並陳，環評大會如何在這麼短時間內做出決定，更何況目前已提出台電提出資料隱匿、誤導，最嚴重還涉及造假，如果要基隆市政府查，基隆市長謝國樑現在就在場，也可以等市府查完再開會，而不是不本末倒置，在爭議未解、資訊不健全甚至有可能捏造情況下，就先強行開會審查、做結論，環境部必須以德服人。

支持四接民眾也舉牌表示，四接要蓋才能穩定供電，出席里長也和反對民眾爆發口角，環境部職員在會場以肉身阻擋反對民眾繼續上前，現場幾乎全面失控，也有反對民眾發現現場掛環境部職員牌者帶有密錄器，引發糾紛，大罵「警備總部混進環評」、「環境部暴力阻擋」。

環保司長徐淑芷也動氣回擊，環評現場是開會的地方，不讓會議正常進行更是暴力。

環評委員表示，應該尊重環評審議的責任，讓整個會議可以繼續進行，今天會議還是要尊重程序，讓開發單位做正式報告，民眾意見也充分反映後，再做些討論。

由於環評現場因抗議無法進行相關議程，經主席決議，宣布自10點50分休息到12點再進行會議。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，不希望休息時間再讓環境部再玩一次密室逃脫、黑箱審查的會議，應清清楚楚把資料攤開在社會眼前，讓環評委員就公開完整的資料做審查。

徐淑芷表示，不會更換會議室，會在一樣的場地進行。