四接環評親自坐鎮 謝國樑：須百分百確保市民安全

環境部今天審查基隆協和電廠更新改建案（四接），基隆市長謝國樑也親自來到現場表達訴求。謝國樑表示，環評一定要百分百確保基隆市民安全，這會是今天的發言重點。

台電原規畫填海造陸29.8公頃，原本先減至18.3公頃，但數度闖關環評失敗，2022年7月再減至14.5公頃，並將填海區東移至LNG卸收站港池內。環境部今年1月17日召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）第6次初審，原定議程應經由閉門會議討論，但因會場反對者不願離席、因此專案小組改以紙本投票決定，經決議本案併陳通過初審併送大會，環評大會則在今天召開。

謝國樑受訪表示，針對四接的環評，今天親自到現場發言就是要讓環評委員和出席代表知道，基隆市政府相當重視基隆市民的安全，因此今天發言會著重在民眾與港務安全等，也期望今天環評委員一定要討論到。

謝國樑說，天然氣儲氣設備、接收站因為比較靠近基隆市區，強調環評一定要百分百確保基隆市民安全；此外，這兩天有許多不同團體的聲音和訴求，基隆市政府也都聽到了，針對場址土壤汙染超標一事，環保局也已收到相關訊息，會依法了解和處理土壤汙染的狀況，不會置之不理。