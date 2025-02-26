四接審查未開始爆發衝突 登記發言51人均可入場

環境部今早於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），除正反意見再次交鋒，四接關乎民進黨政府能源政策路徑，各界十分矚目。然而還在報到登記階段時，民眾因不滿會議開始前就將籤放進抽籤筒內，因此爆發口角，大喊「民主倒退」「無恥」，後來環境部拍板暫停抽籤。後經協調，51位登記發言民眾均可入場發表意見。

四接案今天進入環評大會審查，前次審查登記發言民眾多達數十名，環境部在本次依「環境部環評審查旁聽要點」限制旁聽人數以20人為原則，若超過，現場登記發言民眾須抽籤選出。至於未被抽到的民眾，可準備書面意見供環評委員和開發單位參考。

環境部表示，前次專案小組會議進行至委員內部審議時，因旁聽民眾及團體不依「環境影響評估審查委員會專案小組初審會議作業要點」及「環境影響評估審查旁聽要點」規定離開會場，有環評委員提案採投票方式進行，並經出席環評委員附議後，決定採投票方式處理，經委員提案並經委員附議採甲（建議通過）、乙（認定不應開發）兩案進行投票表決，在場出席專案小組環評委員包含主席共11人，在主席未參與投票下，決議兩案併陳送大會審查。

環評大會場外登記人潮擠滿了人行道，民眾參與相當踴躍，有民眾不滿以抽籤方式選出登記發言民眾，認為這是民主的倒退，因此高喊「拒絕抽籤」、「我們是來參加環評不是來摸彩的」，也痛批環境部的公民參與過於封閉。

守護外木山行動小組召集人王醒之現場也對抽籤的方式表達強烈不滿，他說，上次審查時所有登記發言民眾都進入會場，今天竟然限制只能20人發言，假如今天登記發言有60人，應該都能進去才對。

環境部主任秘書蔡孟裕現場緩頰表示，目前拍板先暫停抽籤，但先請民眾登記以方便統計人數，會盡量協調大家的期待。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，主席徵得現場環評委員同意，讓9點半之前登記的51人都可進場發言。