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台電重申四接不建北部恐缺電 學者：錯在能源政策

聯合報／ 記者林海／台北報導
環境部今將於環評大會審查台電四接案。 本報資料照片
環境部今將於環評大會審查台電四接案。 本報資料照片

環境部今將對協和電廠第四天然氣接收站開環評大會，台電重申四接重要性，一旦沒有協和電廠，北部恐缺電六百萬瓩。

台電表示，北北基供需缺口不能只靠區域外融通，更需要新建電源，協和計畫興建二部總裝置容量二六○萬瓩的燃氣機組，可就近供應基隆、台北南港及新北汐止等地工商發展的電力需求，避免讓北北基用電過度仰賴外援。

台電也說，更重要的是，從南港、汐止沿著基隆河谷延伸至基隆港，整個基隆河谷廊帶產業快速發展，預估未來十年用電仍將持續成長，更需要穩定電力作為後盾。

然而，清大工程與系統科學系教授葉宗洸認為，根源出在政府能源政策，若不是民進黨政府堅持非核家園，台灣的電力問題不會面臨到今天的窘境。

葉宗洸指出，台電不斷強調北東電網有發電缺口，四接有興建的必要性，但事實上，北東電網都有機組在，只要讓核二延役、核四商轉就能解決。

葉宗洸說，面對ＡＩ高速發展，但台電去年表示，為減緩緩輸電瓶頸，不再核供桃園以北地區五ＭＷ以上資料中心，即便四接能夠興建完成、大潭全力發電，也只是滿足台電口中所說的北東電網缺口，對於未來ＡＩ發展的用電量增加，完全看不到下一步的前瞻政策，更遑論吸引外商，因此到了這個時刻，政府真的必須要重新檢討能源政策。

台電 四接 民進黨 環評 能源政策 非核家園

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