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環評大會限縮發言數 立委批只求光速通關

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

環境部今將召開環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），為控制發言時間，限縮發言人數至廿人，引發爭議，民眾黨立委陳昭姿批評，環評儼然變成民主政治的過場秀。對此，環境部長彭啓明強調，會限制人數是為了讓會議能夠進行，意見的彙集才是最重要。

陳昭姿表示，彭啓明上任以來，已發生過多次環評委員敞開大門光速通關的審查案件，環評審查特快車儼然變成失速列車。

陳昭姿還說，據環境影響評估審查旁聽要點，訂定原意是為了維持會議秩序以及確保討論品質，並非硬性規定只能廿人，該要點也提到，旁聽總人數以廿人為原則，必要時行政機關在實際會議中可依情況酌情處理，但不能限制人民表達意見的自由，也沒有法律授權環境部可以用抽籤的方式去決定誰能發言。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲則說，環境部以抽籤限縮公民發言與參與大會權利，彭啓明強調專業審查、公開透明，程序正義、合法合規，但現在儼然就是經濟部與台電全力以赴的護航專員。

彭啓明表示，環評現場只有八十五個座位，包含環評委員、旁聽民眾、媒體、開發單位與政府機關等，但上次現場卻擠進一百六十多人，限制廿人是不得不的作法。

彭啓明說，上次讓所有人進場，也讓整個會議的進行變得非常困難，如果再讓所有人都進場，恐怕沒有任何足夠的空間來進行會議，然而將意見彙集並呈現才是最重要的。

四接 環評

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