台電否認隱匿 掌握汙染點將整治

四接開發案環評大會今天登場，環團在環評會前夕指控台電補件的環評資料缺少關鍵資訊，且隱瞞土壤汙染超標事實，台電表示，送交環境部的資料都沒有缺漏，自主檢測中雖有部分點位出現超標，未來將依法整治，沒有隱匿。

台電表示，提送環境部的書面資料及電子檔皆無缺漏，第六章節內容自三點○方案後就沒有再更動，此次可能因環境部系統問題，環境部已補充上傳。

針對環團質疑的廠區土壤汙染問題，台電表示，一○八年進行環評調查階段，已依法查詢協和電廠廠區非屬土汙場址，並依環評要求等規定，由顧問公司在油槽區及機組區之間進行布點採樣，該點位檢測結果並無超標問題。

台電解釋自主檢測的原因，由於協和電廠未來將由燃油改為燃氣，依照土汙法第九條變更產業類別，屆時將辦理全廠土壤汙染評估調查，且由於協和電廠長期使用重油發電，難以完全避免汙染物滲入地表，為提前掌握可能需整治的區位及範圍，減少未來施工的不確定性，台電主動展開全廠性自主調查，以全面掌握土壤狀況及後續整治作業。

針對環團對操船模擬與水工模型試驗報告完整性的質疑，台電指出，相關報告已收錄環評書件中，並在環評資料中呈現第三方驗證會議的結論。台電強調，操船模擬試驗經過超過六百次測試，並依據第三方驗證結論及引水人建議，調整ＬＮＧ船（液化天然氣載運船）進港的風速條件至每秒十公尺，確保航行與港口安全無虞。