潛水教練支持四接東移3.0 守護外木山小組：恐成生態浩劫

環境部明天將於環評大會審查基隆協和電廠更新改建案（四接），今天基隆潛水教練共同召開記者會表示，3.0東移填海方案較不衝擊生態，因此贊成四接3.0。守護外木山行動小組透過聯合聲明表示，填海造地損失的不僅是填區的海洋生態，已有研究指出填海造地對周圍海域的魚卵仔稚魚都會有損傷，四接恐加速漁業資源枯竭，更是海洋生態系的浩劫。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，在專家審查會議中，中央研究院陳昭倫研究員指出，外木山海域擁有台灣少有完整的「非礁型珊瑚生態系」，非礁型珊瑚生態系僅分布在台灣北部與澎湖北部，是台灣海洋生物面對氣候變遷衝擊很重要的過渡帶。

王醒之指出，過去數百年的人為開發已使得台灣北部海域的珊瑚生態系呈現嚴重衰退，而外木山海域的珊瑚生態系是北部海域目前僅存最完整的的區域，其中保留非礁型珊瑚生態系的特有軸孔珊瑚（Acropora）種類在外木山海域有目前最大最完整的群聚，其中包含至少3種未被描述的新物種與隱蔽種，填築區的沙地亦是支持外木山健康珊瑚生態系的重要棲地。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，海域開發對生態的衝擊不會只發生在填海區，填海區周邊的生態也會受到工程及LNG船進出的影響，協和電廠目前僅剩共100萬瓩的3、4號機運轉，且因空汙管制、燃料成本及機組老舊常需停機維修使用率極低，沒必要改建為裝置容量增為2.6倍，發電量增為6至8倍的大型火力燃氣火力機組，應將龐大的開發費用轉用在於北東地區推動節能及再生能源等，無須在保育區填海造地的替代方案。

基隆鳥會常務理事鄭暐指出，全球開發中的國家 正力挽狂瀾拯救生物中樣性，聯合國生物多樣性大會（COP15）達成歷史性協議，要在2030年前保護30%的陸地及海洋，而台灣卻是要在水產動植物保護區填海造地，填海造地損失的不僅僅是填區的海洋生態，已經有研究指出填海造地對周圍海域的魚卵仔稚魚都會有損傷，我們面對的代價不僅是填區的海洋生物，是加速漁業資源枯竭，更是海洋生態系的浩劫。