快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部粉專再談護理師月薪7萬 基層怒批長官「大腦袋」

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
衛福部臉書專頁再度說明，在「護助e起來」網站匯集445家醫院的護理人員執業相關資訊，主要提供護理師先行查詢、試算薪資，挑選最適合自己，最想任職的醫院。圖／取自衛福部網站
衛福部臉書專頁再度說明，在「護助e起來」網站匯集445家醫院的護理人員執業相關資訊，主要提供護理師先行查詢、試算薪資，挑選最適合自己，最想任職的醫院。圖／取自衛福部網站

衛福部日前公布全台400多家醫院護理人員薪資，但遭各界質疑數字灌水，美化數據。衛福部臉書專頁昨天也貼出對護理人員薪資的說明，但再度引發怒火，護理師紛紛留言表達不滿，有人說衛福部誤導，讓大眾以為護理師坐擁高薪還在吵鬧裝可憐，「長官的大腦袋想出來的招」，更有人建議衛福部直接調高醫事人員基本薪資。

衛福部臉書專頁說明，在「護助e起來」網站匯集445家醫院的護理人員執業相關資訊，包括「護理爭議通報平台」職場資訊，內有新進人員及不同年資級距之平均月薪及薪資福利項目、因應護理輪班工作型態的留任措施，還有護理進階培訓等資訊。主要提供護理師先行查詢、試算薪資，挑選最適合自己，最想任職的醫院。

但衛福部的好意，護理師並不買單。有人質疑：「護理人員不足的薪水衛福部來補足嗎？請公布護理人員的實際薪水吧！別再造假了」、「我每個月五萬多還包山包海純大夜喔….公布上的數字好多喔，政府要補給我嗎？」

還有人說，「把經常性薪資跟非經常性薪資加在一起作為平均薪資，根本就是誤導的做法，這種做法會讓大眾以為護理師們坐擁高薪還在吵鬧裝可憐，更讓基層臨床人員憤怒不滿，難道你們沒有人想過會有這樣的結果嗎？真的令人無法理解。」

「不想被罵，就全衛福部直接調高醫事人員基本薪資就好，簡單了事。民間企業一樣受惠，因為他們也要競爭請人。」有人直言：「衛福部帶頭造謠」。

還有人認為，衛福部不應在臉書專頁貼出薪資相關訊息，「火都已經燒成這樣了，衛福部的小編是找不到取消排程的按鍵嗎？」還說，「放任醫院雇主把各種獎金夜班加班費灌在薪資總額裡搞菜市場喊價浮報，這不叫「薪資透明化」、「長官的大腦袋想出來的招真的是XD」。

薪資 衛福部 護理師

延伸閱讀

前護理師救援路倒命危婦 嘉市消防局表揚

嘉市騎車婦人路倒3熱血女子合力救命 護理師救人身分曝光

資深護師爆「姐妹揪團排隊離職」 彰基院方：3月僅16人離職

衛福部稱台大護理新人月入5.9萬 工會澄清：不到4.4萬

相關新聞

衛福部粉專再談護理師月薪7萬 基層怒批長官「大腦袋」

衛福部日前公布全台400多家醫院護理人員薪資，但遭各界質疑數字灌水，美化數據。衛福部臉書專頁昨天也貼出對護理人員薪資的說...

百億護理費分年投入 社區醫院協會嘆恐連水花都沒看見

為解決急診壅塞，衛福部預計調整住院病房護理費，分4年投入100億元，但在今日健保舉辦的「急診壅塞之健保因應策略研商會議」...

健保加碼40億 急診觀察床護理費調升6成 並增列診察費

健保署今舉辦「急診壅塞之健保因應策略研商會議」，健保署長石崇良指出，急診診察費、護理費將同步調升10%，急診觀察床護理費...

護理師薪資失真？ 衛福部：求職參考

護理人力缺口嚴重，衛福部研議三班護病比、加發夜班獎勵，也公布全台四百多家不同年資護理人員的薪資，但遭質疑與現況不符，根本...

資深護師爆「姐妹揪團排隊離職」 彰基院方：3月僅16人離職

全台陷入急診壅塞，暴露醫護出走，病床關床窘境，有護理師日前在社群媒體爆料，彰化基督教醫院急診、神經內科加護病房整組瓦解，...

公布護理平均薪資挨批美化數字 衛福部：供求職參考

衛福部近期公布445家醫院護理師平均薪資，包含年資1年以下，非主管的全職護理師月薪約5.3萬元，引基層反彈，立委批評衛福部用美化數字欺負護理師。衛福部回應，薪資屬於護理人員個資，網站上公布的是以全年經常性薪資，加上非經常性薪資總額的平均月薪，作為護理人員求職的參考依據。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。