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健保加碼40億 急診觀察床護理費調升6成 並增列診察費

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署今日舉辦「急診壅塞之健保因應策略研商會議」，健保署長石崇良指出，預計5月起將調高觀察床、急診的醫診察費、護理費，並且調高急救責任醫院的加護病房給付，但4年百億護理費調升計畫，尚無共識，還需要討論。本報資料照片
健保署今日舉辦「急診壅塞之健保因應策略研商會議」，健保署長石崇良指出，預計5月起將調高觀察床、急診的醫診察費、護理費，並且調高急救責任醫院的加護病房給付，但4年百億護理費調升計畫，尚無共識，還需要討論。本報資料照片

健保署今舉辦「急診壅塞之健保因應策略研商會議」，健保署長石崇良指出，急診診察費、護理費將同步調升10%，急診觀察床護理費調升6成並增列診察費，急救責任醫院加護病房給付也調升，整體投入費用增至逾40億元，最快5月實施，但醫院必須達成薪資調整、急診收治改善等指標，才會提供給付。

目前急診診察費內含護理費，會中決議將醫師診察費及護理費分開，一年投入7.3億元。石崇良指出，急診診察費按檢傷分類給付，調高一成，以第一級檢傷分類（最嚴重）為例，醫師診察費調高為1345點、護理費則是635點。

急診觀察床原本沒有醫師診察費，本次新增診察費，並同步調高護理費，共需4.3億元。石崇良表示，新增急診觀察床診察費，比照病房為468點，護理費調高6成，相當於一般病床的9成，第一天從571點調高到914點，第二天則從175點調高703點。

急救責任醫院加護病房給付也調整，石崇良說，重度級急救責任醫院共52家，其中有26家為區域醫院，其加護病房給付將比照醫學中心；屬於中度急救責任醫院的地區醫院，加護病房則比照區域醫院給付，相關經費預估5.9億元。

石崇良指出，上述三項目花費17.5億元，由健保總額中「其他部門」預算支應，相關計畫將在下周提報醫院總額研商會議以及月底共擬會議討論，若通過，將在4月預告，最快5月實施。

相關調整將有監控指標，醫療院所達標才會調高給付。石崇良舉例，如區域醫院加強收治急診檢傷一、二級患者，或必須完成護理人員薪資調整、改善急診停留逾48小時人數跟時間，避免因給付提升讓病人滯留急診時間延長。

不過，原先預計4年投入100億元改善護理人力薪資，未有共識。石崇良說，目前希望優先改善急診患者難以收治住院、候床等問題，但還需要再協商、討論。另外，近期收到外傷醫學會相關建議，重大外傷支付標準調整計下個月討論。

健保署 加護病房 石崇良

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