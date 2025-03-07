護理師薪資失真？ 衛福部：求職參考

護理人力缺口嚴重，衛福部研議三班護病比、加發夜班獎勵，也公布全台四百多家不同年資護理人員的薪資，但遭質疑與現況不符，根本是美化數據，挨轟是平行時空。衛福部表示，公布內容為全年經常性薪資加非經常性薪資的平均月薪，提供求職參考，薪資是護理人員個資，不太可能直接公告。

根據衛福部公布，公職護理師年資一年以下，在醫學中心平均可達約七萬三千元，區域醫院可達約六萬六千元，其中台大醫院院聘護理師起薪五點九萬元。不過醫師出身的國民黨立委陳菁徽揭露，衛福部數據將本薪與各種獎金合併計算，嚴重誤導社會大眾。以台大院聘護理師為例，實際起薪僅約四點三萬元，若新進人員不輪夜班，薪資甚至不到五萬元。

台大醫院企業工會澄清，該院一般病房護理師首年薪資，若不計績效獎金，本薪與職務津貼合計四萬三七三七元，與衛福部公布落差達一萬四千多元。

也有不願具名護理人員直言，衛福部公布的薪資，是把久任獎金、政府補助的夜班津貼等加總，並非常態性薪資，「目前看至少差一倍」。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，衛福部公告薪資數據全由醫院雇主自行填報，未投入任何行政資源查核驗證，讓數據失真，更可能鼓勵雇主巧立獎金名目，浮報帳面數據，壓低護理人員實際薪資待遇。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳直言，平台公布內容包括新進人員及不同年資級距的平均月薪及薪資福利項目，以及因應輪班工作型態的留任措施、護理進階培訓等資訊，是為了讓護理人員看到招募訊息時，能了解醫院薪資結構。

蔡淑鳳指出，行政院去年同意辦理「護理人力政策整備中長程計畫」，今年編列四十七億元，不分醫院層級及病房類別擴大給付，包括急診、加護病房等特殊病房，獎勵標準一致，但仍需等預算到位才能回溯發放。