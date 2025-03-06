資深護師爆「姐妹揪團排隊離職」 彰基院方：3月僅16人離職

全台陷入急診壅塞，暴露醫護出走，病床關床窘境，有護理師日前在社群媒體爆料，彰化基督教醫院急診、神經內科加護病房整組瓦解，護理師被調至各科，院長陳穆寬日前受訪表示，是趁病人潮暫緩，讓護理師有機會排休。不過，有彰基護理師向本報爆料，加護病房關床是院內爆發護理師離職潮，目前已有二、三十人排隊，要在院方規定可離職的3月10日提出辭呈。

一名在彰基任職超過20年的護理師表示，近期院方把神內加護病房、急診加護病房「迅速合併又瓦解」，院內護理師都覺得事發突然，研判背後原因是護理人力缺乏，院內7個加護病房，幾乎每個都有人離職，一般病房離職情況也嚴重，許多年輕學妹被院方約談，希望簽下合約，但都沒人想去，「大家想等第一次合約期滿，離開彰基。」

不過，陳穆寬今天表示，該院每年約六、七十位護理師離職，離職率可說全台最低，相關數字因護理師必須進行執業登記，在衛福部網站都查得到；每年三月是護理師離職高峰，原因是年終獎金在年節發放，護理師需等待一段時間才能離職，基於自身生涯規畫想要離職者，多等到3月後提出。即使有二、三十人離職，相較於全院護理人員近二千位護理人員，也屬少數、影響不大。

彰基護理部主任李雅文出面澄清，經查院內已提出離職，且3月底離職護理師16人，4月離職者目前2人，網傳彰基200人離職，可能是看到新聞報導，院方啟動病房整修讓護理師休假，部分人士經推算獲得的數字，並非事實。預計整修的加護病房之一，18位護理師中，有15位揪團要在3月10日員工旅遊，「彰基全院離職率，已從112年7.8%下降至113年6.9%；最難留人的適用期護理師，離職率也從112年13.7%下降至113年為12.1%。」

但爆料護理師表示，「彰基護理師都是揪團離職，一個單位走7位護理師都不意外，總不能自己離開，留下姐妹受苦。」彰基院方發出公文規定，院內護理師領完年終獎金，要在3月10日以後才能離職，目前已有二、三十人排隊，科別以加護病房最多，背後原因是近期急診壅塞，院方配合衛福部「綠色通道」政策，為騰出空床，許多加護病房病人沒幾天就轉到一般病房。

該護理師表示，不僅加護病房護理師工作繁重，一般病房護理師也因收治本來應在加護病房的病人，而變得提心吊膽，一般病房空間不像加護病房一樣通透，且護病比白班1：8，與加護病房1：2有很大落差，「難道要把重症病人搬到護理站，隨時看管？」把重症病人放到一般病房，彷彿拖垮整區病房。

不同醫院之間，護理師彼此比較工作內容，該護理師表示，自己去年拿到年終獎金12萬元，有些醫院僅7萬元，但工作內容「差很大」，彰基護理師必須跨科支援，院方稱為「交叉訓練」，表面上希望每位護理師學習不同科別專業，成為「全能護理師」，但其實是人力缺乏，基於護病比、人力調度需求，才有跨科支援現象。

該護理師說，前述形況已形成惡性循環，許多護理師受不了離開醫院，「外面洗碗、送餐、賣飲料的，薪資都比護理師高，誰會想留下？」院長對遭解編的加護病房護理師說去休假「環遊世界」，實際上是被派到各科補足人力，「就像一個人力銀行，哪裡缺人就去哪裡，形同萬用護理師。」