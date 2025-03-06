公布護理平均薪資挨批美化數字 衛福部：供求職參考

衛福部近期公布445家醫院護理師平均薪資，包含年資1年以下，非主管的全職護理師月薪約5.3萬元，引基層反彈，立委批評衛福部用美化數字欺負護理師。衛福部回應，薪資屬於護理人員個資，網站上公布的是以全年經常性薪資，加上非經常性薪資總額的平均月薪，作為護理人員求職的參考依據。

醫師出身的國民黨立委陳菁徽今在記者會上表示，衛福部聲稱平均薪資的調查是發給400 多家醫療院所，要求自行回填護理師薪資，回填率96%。她質疑統計方法公允性，看起來公職護理師年資1年以下，在醫學中心平均可達約7.3萬元，區域醫院可達約6.6萬元，那麼為何護理師搶著離職，急診室塞爆，醫院關床？

陳菁徽說，台大醫院企業工會直昨晚接發文打臉衛福部，指照護司沒有投入任何行政資源予以查核驗證，甚至容許醫院雇主將工資和獎金混淆合併計算，院聘護理師起薪「絕無可能」達到5.9萬，公職護理師起薪必須計入獎金才有可能達到6.5萬。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，衛福部「護助e起來」是護理人員執業相關資訊專屬網站，包括「護理爭議通報平台」。為了提供護理人員醫院護理職場資訊，目前有445家醫院協力分享職場訊息，包括新進人員及不同年資級距的平均月薪及薪資福利項目，以及因應護理輪班工作型態的留任措施、護理進階培訓等資訊，求職不用一家一家問，一次看全國445家，面職過程也可就醫院提供的資訊進一步了解與試算，選擇最想任職的醫院。

針對最被質疑的「醫院護理職場」專區資訊，蔡淑鳳指出，這是衛福部協請各地方衛生局邀請醫院登錄並公開閱覽，其中護理薪資是以全職護理人員的全年經常性薪資，加上非經常性薪資總額的平均月薪計算。

蔡淑鳳說，醫院經常性薪資如專業證照津貼、職務加給、學歷加給、工作獎金績效、膳食及交通費等，非經常性薪資則是年終或三節獎金、生日禮金、留任獎金、久任獎金等，每家醫院護理人員有不同單位、不同班別、及職務等，每家醫院的狀況都不一樣，該薪資是平均值，非代表每位護理個人。

蔡淑鳳直言，薪資是護理人員的個資，不太可能公告，建置平台的目的，是為了讓護理人員看到招募訊息時，能了解醫院的薪資結構，不用像過去一家一家問，或只能問學長姐，甚至已經進到該醫院才知道。