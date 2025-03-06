監視急診壅塞逐漸降低中 周志浩：到急診看門診者仍多

病人塞爆急診室危機重演，引爆社會恐慌。衛福部次長周志浩指出，在急診等候住院、進入加護病房的病人數正逐漸降低中，但到急診看門診的病人數還是相當多，提醒民眾加強自我健康防護、就近就醫，有助舒緩急診壅塞，預期數目會持續往下降。

急診壅塞、護理人力短缺燒不停，衛福部長邱泰源日前在總統府「健康台灣推動委員會」提到，政府與各醫院已建立機制，壅塞情況很快能趨緩，並會積極推動區域聯防綠色通道、改善護理環境、調整急重症支付等，相信面對下一波挑戰時情況會更好。

周志浩今出席行政院會後記者會，被問到當前急診壅塞情況是否緩解時，他說，衛福部每天都在監視急診壅塞相關資料，看起來是逐漸降低當中，等候住院、進入加護病房的病人數都有逐漸降低。

周志浩提醒，目前為止，到急診看門診的病人數還是相當多，民眾自我健康防護行為，比如適當時機戴口罩、勤洗手，身體不舒服時也可以就近就醫，對急診舒緩都有幫助，也預期數目會持續往下降。

至於整體經費規模，周志浩指出，目前已與各部會溝通，具體計畫和經費預計今年第二季會有初步預算規模，屆時將循預算程序提報行政院審查。