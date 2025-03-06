基層醫護「薪」情慘 羅智強：有護理師值班流產險送命

衛福部昨公布護理師平均薪資引基層反彈，國民黨立院黨團今日舉行記者會，首席副書記長羅智強批評衛福部用美化數字欺負護理師，並分享有離職護理師值班過程曾流產三次，差點命都沒了。國民黨立委王育敏說，如果衛福部真相信年資不到1年的護理師可領到6萬，請把不滿6萬的加到6萬。

醫師出身的國民黨立委陳菁徽今在記者會上表示，護理師離職原因不離低薪、長工時、工作高壓且要輪三班並值夜班，衛福部昨發布護理師平均薪資，此令許多基層護理師炸鍋。衛福部聲稱調查是發給公立、部立456家醫院，要求自行回填護理師薪資，回填率96%。她質疑統計方法公允性，看起來公職護理師年資1年以下，在醫學中心平均可達約7萬3千元，區域醫院可達約6萬6千元，那麼為何護理師搶著離職，急診室塞爆，醫院關床？

陳菁徽提到，昨日立法院衛環委員會召委選舉結束後，她和藍委蘇清泉與衛福部長邱泰源討論醫護議題，希望達成的法案等。她拿出陳情信，信裡提到希望邱泰源發放承諾過的白班津貼、特殊單位的夜班津貼，邱這時拿出數據，聲稱護理師現在待遇真的非常好。

陳菁徽表示，昨晚台大醫院企業工會直接發文打臉衛福部，指照護司沒有投入任何行政資源予以查核驗證，甚至容許醫院雇主將工資和獎金混淆合併計算，院聘護理師起薪「絕無可能」達到5.9萬，公職護理師起薪必須計入獎金才有可能達到6.5萬。

陳菁徽表示，她上台大醫院官網查看，護理部徵才明確寫到待遇月薪約4萬6千元，小夜班每班津貼600元，大夜班津貼約840元，並詢問是否「包班」，包班就是每個月值班達15天以上，她在醫院服務也上過15天的班，身體是會壞掉的，衛福部不要再拿天邊一樣的數字蒙混過關。

王育敏表示，立法院昨有同仁到台大醫院掛急診，現場看到的是只有兩個護理師，但有40個急診病患，完全超出負荷。台大公告非常清楚，台大醫院要住院需5到7天，人數暴增，這就是現場的情況。奉勸官員不要自我感覺良好，東部有個護理長一天只睡4小時，孩子擔心累到猝死。如果衛福部真的相信年資不到1年的護理師可領到6萬，那請把不滿6萬的加到6萬。否則賴清德總統的「健康台灣」就只是騙人的口號。

羅智強表示，民進黨謊言有三，謊言、該死的謊言以及統計數字 ，民進黨欺負護理師。衛福部面對人命關天的急診壅塞問題、護理離職問題有三大絕招，首先是「解決提出問題的人」，衛福部次長林靜儀嗆來求救的急診醫師是「小腦袋」，後來又說醫師來路不明。

羅智強接著說，再來是「晉惠帝巡急診」，邱泰源說沒有急診壅塞，都是在造謠，為了晉惠帝幾分鐘的出巡，忙到快死了，醫護人員還要把病患塞到別的地方。最後的大絕招是統計數字，他翻譯大白話的意思是「薪水很高，別再抱怨」，基層護理師用命拚搏、救死扶傷，冷血的加工粉飾數字在欺負誰？

羅智強分享故事，他最近挨家挨戶拜訪選區，遇到一位離職護理師，該護理師熱愛工作，但收入跟工作不成比例只是問題之一，不合理的工作負擔才是無法繼續的事原因，當護理師的過程中流產三次，有次在值班的時候大出血，差點連命都沒了，被送去急救，這才是真實的世界。