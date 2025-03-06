衛福部稱台大護理新人月入5.9萬 工會澄清：不到4.4萬

衛福部日前公開各醫院護理師薪資，卻被踢爆與實際薪資有落差。根據衛福部護理及健康照護司數據，台大醫院院聘護理師起薪5.9萬元。台大醫院企業工會發文澄清，該院一般病房護理師首年薪資，若不計績效獎金，本薪與職務津貼合計僅4萬3737元，與衛福部數據存在1萬4千餘元落差。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，照護司統計未明確列出標準，容許醫院雇主將工資與獎金混淆計算後上網填報，但工資與獎金本質上有其差異，獎金容易被雇主任意調整變動，且不會計入加班費及勞工退休金提繳計算基數，「如此公告方式，無疑是面向鼓勵雇主巧立獎金名目，浮報帳面數據，壓低護理人員實際薪資待遇。」

台大院聘護理師首年薪資待遇，工資為本薪3萬9752元、職務津貼4985元，獎金包含紅利績效獎金約3至5千元。邱宇弘表示，新人受訓期間，績效獎金需分給帶他的前輩，有時甚至當月全無績效，實際領到的薪資僅有本薪加職務津貼的4萬餘元，「不論單看工資項目，或額外將獎金計入，院聘護理師起薪都絕無可能達5.9萬元。」

照護司統計表格中，台大醫院等公立醫院，除以年資區分薪資範圍，也分公職護理師、院聘護理師欄位，以第一年新進護理師為例，台大醫院公職護理師薪資待遇為6.5萬元。不過，邱宇弘表示，台大醫院公職護理師工資為本俸2萬8390元、專業加給2萬3650元；獎金則有服務獎勵金約6630至7650元、紅利績效獎金約3至6千元，「單看工資僅5.2萬元，額外計入各項獎金才可能達6.5萬元。」

此外，邱宇弘表示，依院內現行制度，新進護理師均以院聘身分進用，工作至第4年時，才能參與真是轉任公職護理師，且許多護理師參與多年甄試才考上，在照護司表格上被列為首年公職護理師、月薪6.5萬元，實際上該護理師已在醫院工作5、6年以上，將其當作「入行價」，有誤導疑慮。

「照護司藉記者會強調薪資結構透明化成果，薪資數據卻是全由醫院雇主自行填報，照護司未投入任何行政資源查核驗證。」邱宇弘表示，照護司容許醫院雇主將工資與獎金混淆做合併計算，最終導致數據失真而引發爭論，工會表達深切遺憾，「呼籲衛福部做事勿做半套，畫虎不成反類犬。」