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21家部立醫院加開類流感、腸胃炎門診 分散急診患者

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
因應醫院急診壅塞，衛福部所屬全國21家綜合醫院3月6日起加開類流感及嚴重腸胃炎門診。本報系資料照片
因應醫院急診壅塞，衛福部所屬全國21家綜合醫院3月6日起加開類流感及嚴重腸胃炎門診。本報系資料照片

為緩解急診壅塞，以及下個月即將來臨的清明節跟兒童節連假，衛福部部立醫院今起加開類流感腸胃炎門診、夜診，盼減少民眾在醫院等待時間。附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒表示，21家部立綜合醫院家協助加開類流感及嚴重腸胃炎門診，將急診患者轉介，預計每月新增924診。

根據疾管署監測，目前類流感流行期預計持續至3月中下旬，上周類流感門急診就診約11萬5千餘人次；腹瀉門急診就診人數雖較前一周下降約一成，但仍有27.5萬人次就診。

王裕煒指出，21家綜合醫院將依照人力狀況，人力充足醫院會直接加開門診、夜診，人力不足醫院則跟既有門診合併；急診患者若為類流感、腸胃炎則會由門診協助，希望減少民眾等待時間，也減少民眾負擔。

王裕煒說，民眾如有發燒、畏寒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、呼吸急促、肌肉痛、關節痛、疲勞、嘔吐、腹瀉等病患，能在21家綜合醫院急診優先獲得處置。加開門診每月預估924診，持續時間將看急診狀況及疫情而定。

另外，為緩解急診壅塞，衛福部部立醫院日前綠色通道，加強轉診，希望協助鄰近醫院，分散大型醫院下轉的急診病人。王裕煒說，轉診仍要考慮病人意願，平均有7至10名患者轉診，截至昨天共有62名患者透過區域聯防機制的綠色通道轉診。

王裕煒提醒，出現類流感及嚴重腸胃炎症狀，可至衛福部部立醫院或鄰近公費流感抗病毒藥劑合約診所就醫，避免集中至大醫院急診，以避免造成急診壅塞，並減少非必要到院探訪病人，進出醫院要洗手，若有類流感症狀病人應戴口罩。

患者 腸胃炎 類流感

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