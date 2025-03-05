長庚護理人員入行未滿一年月薪6.7萬 盼成為業界標竿

根據衛福部的資料顯示，林口長庚、高雄長庚的護理人員，入行未滿一年薪資就給到6.7萬，專科護理師更有7.6萬元的高薪。長庚醫院表示，「確實是這個數字，醫院徵才、留才，希望薪資給到位。」經人資部門統計，若用年薪來計算，確實是這個數字。

長庚醫院強調，新進培訓期間，即有一定薪資保障；通過考核正式任用後，月薪會再調整，另加上津貼、實際績效核發，希望讓員工有感。為鼓勵人員留任，近兩年調薪幅度皆達4%以上，並核發超過5個月年終獎金與紅包。另外，提供同仁職涯發展與進修機會，院方在厚植人才這部份下了不少工夫。

長庚自許為私立醫院的標竿，不論是醫師或護理人員的薪酬福利、培育制度，一定重視員工福祉。日前衛福部公布的護理人員薪資，長庚表示，各家私立醫院其實都在伯仲之間，薪資資料是均數，並不想造成各家醫院比較、競爭。