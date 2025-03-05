快訊

傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

北一女拒拍攝遭「夜校女生」劇組控不友善 校友學生連署要求道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

長庚護理人員入行未滿一年月薪6.7萬 盼成為業界標竿

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚醫療體系重視員工福祉，近二年調薪幅度皆達4%以上。本報資料照片
長庚醫療體系重視員工福祉，近二年調薪幅度皆達4%以上。本報資料照片

根據衛福部的資料顯示，林口長庚、高雄長庚的護理人員，入行未滿一年薪資就給到6.7萬，專科護理師更有7.6萬元的高薪。長庚醫院表示，「確實是這個數字，醫院徵才、留才，希望薪資給到位。」經人資部門統計，若用年薪來計算，確實是這個數字。

長庚醫院強調，新進培訓期間，即有一定薪資保障；通過考核正式任用後，月薪會再調整，另加上津貼、實際績效核發，希望讓員工有感。為鼓勵人員留任，近兩年調薪幅度皆達4%以上，並核發超過5個月年終獎金與紅包。另外，提供同仁職涯發展與進修機會，院方在厚植人才這部份下了不少工夫。

長庚自許為私立醫院的標竿，不論是醫師或護理人員的薪酬福利、培育制度，一定重視員工福祉。日前衛福部公布的護理人員薪資，長庚表示，各家私立醫院其實都在伯仲之間，薪資資料是均數，並不想造成各家醫院比較、競爭。

薪資 衛福部 護理師 長庚

延伸閱讀

彰基護師薪資新血年薪91萬 祭雙倍獎勵人人搶排夜班

台南天氣炎熱老婦中暑倒地 女警有護理經驗即時照護

龍頭醫院薪資曝！台大護理師入行起薪6.5萬 年資逾25年12萬

網傳彰基大規模關床 院長：讓許久未休假的護理師休息

相關新聞

長庚護理人員入行未滿一年月薪6.7萬 盼成為業界標竿

根據衛福部的資料顯示，林口長庚、高雄長庚的護理人員，入行未滿一年薪資就給到6.7萬，專科護理師更有7.6萬元的高薪。長庚...

彰基護師薪資新血年薪91萬 祭雙倍獎勵人人搶排夜班

衛福部日前公布護理人員薪資，新進專科護理師薪資平均月薪5.37萬元，但各醫院落差大，全台各醫學中心薪資從5至8萬元都有。...

衛福部揭護理人員薪水 護士公會一看納悶：沒這個行情

護理人力荒持續延燒，衛福部研議急診三班護病比、加發夜班獎勵，另公布護理師、護士、專科護理師等不同年資平均月薪。護理師護士...

龍頭醫院薪資曝！台大護理師入行起薪6.5萬 年資逾25年12萬

衛福部日前公布護理人員薪資，新進專科護理師薪資平均約5.37萬元，然而，各醫院落差大，以醫學中心來看從不到5萬元，到8萬元都有，而國內...

網傳彰基大規模關床 院長：讓許久未休假的護理師休息

急診壅塞暴露護理荒困境，有護理師在社群媒體撰文指，彰化基督教醫院近期關閉包含急診加護病床在內的多張加護病床，護理團隊被分...

台大工會：住院醫師時薪僅200多

急診壅塞問題嚴重，護理人力不足，連醫師員額也出現缺口，急診醫學會統計，近年急診住院醫師招募率持續低迷，各大醫院幾乎都招不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。