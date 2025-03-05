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彰基護師薪資新血年薪91萬 祭雙倍獎勵人人搶排夜班

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
若加上年終獎金、加班費、衛福部護理津貼等，彰化基督教醫院院新進護理師月薪平均可達7萬6594元。本報資料照片
若加上年終獎金、加班費、衛福部護理津貼等，彰化基督教醫院院新進護理師月薪平均可達7萬6594元。本報資料照片

衛福部日前公布護理人員薪資，新進專科護理師薪資平均月薪5.37萬元，但各醫院落差大，全台各醫學中心薪資從5至8萬元都有。醫院龍頭台大醫院護理師表示，薪資約在5至6萬元間。彰化基督教醫院院長陳穆寬說，若加上年終獎金、加班費、衛福部護理津貼等，該院新進護理師月薪平均可達7萬6594元。

衛福部照護司公布去年480家醫院通報護理人員薪資，年資一年以下非主管全職護理師平均月薪，專科護理師為5萬3700元。年資6至10年專科護理師約7萬1000元、護理師7萬4600元、護士6萬7400元。年資15至20年專科護理師約7萬9100元、護理師7萬8900元、護士7萬7700元。年資25年以上專科護理師約8萬7200元、護理師8萬4500元、護士8萬4100元。

陳穆寬表示，體諒護理人員工作辛勞，在衛福部尚未提出大小夜班加給的留人政策時，彰基就先發給夜班獎勵金，衛福部津貼發放後也未取消，形同有雙倍獎勵，「若包班每月可多4萬元」，院內大夜班從避之唯恐不及，成為護理師排班時兵家必爭之地，除新進還沒生孩子的護理師外，許多護理師家裡孩子上了小學、中學，也會選擇晚上把孩子哄睡覺後，到醫院上大夜班。

彰基提供院內護理人員薪資數據，去年一整年護理人員基本薪資加上年終獎金、夜班津貼等，年資1至5年者，平均年薪為91萬9127元、每月平均7萬6594元；年資5至10年者，平均年薪98萬9046元，每月平均8萬2421元。陳穆寬表示，護理師在彰基工作10年以上者，年薪一定能突破「百萬」，院方致力提供最好待遇給護理師，至今不受護理荒影響，也未因護理人力缺口而關床。

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