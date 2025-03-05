衛福部揭護理人員薪水 護士公會一看納悶：沒這個行情

護理人力荒持續延燒，衛福部研議急診三班護病比、加發夜班獎勵，另公布護理師、護士、專科護理師等不同年資平均月薪。護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，數字看起來很誘人，但實際根本沒拿到這個薪水，才剛入行未滿一年的護理師就高達6萬元，怎麼可能？

紀淑靜指出，衛福部公布的護理人員平均薪資，基準是怎麼計算的、有哪些標準，年資未滿一年的護理師就有6萬元入袋，很想知道政府的計算方式，因為根本就沒這個行情。她強調，勞動部的資料顯示，護理人員月經常性薪資平均約為4萬7716元，這應該才是客觀的資料。

紀淑靜說，4萬7716元雖然是經常性薪資平均，但這並不是本薪，還有加上按月給付的固定津貼、獎金，以及危險津貼、交通費、膳食費、水電費、全勤獎金等。依照各家醫院的算法，雖不盡相同，不過都是「低底薪」再加上各種賣命的津貼，才可能達到平均標準。

不少護理人員看到衛福部公告的數字露出苦笑，直問「我沒拿到的薪水是去哪了？」紀淑靜強調，衛福部另納入專科護理師的薪資，企圖讓民眾誤解護理人員的薪水其實沒有公會向衛福部陳情的那麼低，但專科護理師需要有至少臨床三年的經驗，還要經過進階認證考試，薪水本來就會高一些。

關於護理人員出走，紀淑靜表示，每年春節過後，就會有一波離職潮，跟其他產業別一樣，不少人拿了年終之後就想轉換跑道。但護理師的天職是照顧病人，有些人還是選擇回到職場服務，這份使命感仍存在於所有護理人員的內心深處。她強調，政府應該趕快改善職場環境，讓應屆畢業生進入職場，增加生力軍。

不過，專科護理師也有話要說！一位不具名的專科護理師表示，這一波護理人力流失，讓各家醫院大傷，也影響到專科護理師的工作，有些醫院招不到護理師，工作就分擔到他們身上。專科護理師雖然不用輪班，也就沒有加給津貼，而且做愈久，薪資也沒有大增，甚至有薪資天花板上限。

這位專科護理師認為，工作內容要面對更複雜的醫療情況，責任重、壓力大，各領域的護理人員都有說不出來的苦，希望政府也別忽略他們的權益，盡快改善醫療職場環境。