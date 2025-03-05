龍頭醫院薪資曝！台大護理師入行起薪5.6萬 年資逾25年12萬

衛福部日前公布護理人員薪資，新進專科護理師薪資平均約5.37萬元，然而，各醫院落差大，以醫學中心來看從不到5萬元，到8萬元都有。南、北兩家醫學中心護理師都表示，就自身觀察醫院通報跟實際狀況大致相符，但是地區醫院等地護理人員薪資條件仍差，呼籲衛福部數據真實反映現況。

照護司公布去年480家醫院通報護理人員薪資，年資一年以下非主管的全職護理師平均月薪，專科護理師為5萬3700元。年資6至10年專科護理師約7萬1000元、護理師7萬4600元、護士6萬7400元。年資15至20年專科護理師約7萬9100元、護理師7萬8900元、護士7萬7700元。年資25年以上專科護理師約8萬7200元、護理師8萬4500元、護士8萬4100元。

台大醫院企業工會顧問、護理師白紹煒指出，台大護理師分成院聘跟公職，通常狀況公職護理師薪資會高於院聘護理師，新進的院聘護理師起薪約是5萬、近6萬元，並照年資往上升。對比台大醫院填報資料，年資一年以下非主管的全職護理師平均月薪，公職專科護理師為6萬5660元、院聘則是5萬9563元，差異並不大。

然而，白紹煒指出，自己待在醫學中心又是台大，狀況相對好一些；不少在雙北地區以外的地區醫院護理師，薪資僅3萬多，護病比又沒有嚴格限制，要是可以選沒人想要屈就只拿3萬元薪資，工作也沒有比較輕鬆。

奇美醫院護理師匿名表示，各家醫院薪資水準落差大，奇美醫院相對南部醫院薪資水準較佳，新進人員約在4至6萬元間，年資1至5年則落在5至7萬元；年資6至10年則約是6至8萬元，與衛福部公布的醫院填報資料相去不遠。

然而，該護理師表示，若是新進人員「純白班」，在不輪夜班、不計算其他加給的狀況下，稅前薪資約僅有4.3萬元；工作數年後，也是要輪夜班才可以達到7、8萬元薪資。呼籲衛福部公布薪資，應該全面考量薪資狀況，並且排除夜班津貼，以利反映真實狀況，如部分地區醫院或是台中醫院護理人員薪資條件並不佳。