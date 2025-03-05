網傳彰基大規模關床 院長：讓許久未休假的護理師休息

急診壅塞暴露護理荒困境，有護理師在社群媒體撰文指，彰化基督教醫院近期關閉包含急診加護病床在內的多張加護病床，護理團隊被分散至各科，甚至有人到門診支援化療業務。對此，彰基院長陳穆寬表示，院方決議關閉部分加護病床，主因是病人壅塞暫緩，要抓緊時間整修新冠疫情期間臨時改建的病房，同時讓長久未排年休的護理人員，能輪休放假。

陳穆寬表示，急診加護病房預計月中以後關閉部分床位，原因是其中2間加護病房，在新冠疫情期間為緊急收治病人，申請由一般床位改建而成，目前院內急診壅塞暫時緩解，必須當機立斷展開整修，否則下一波疫情再來，恐讓急診病床繼續陷入壅塞，沒有辦法妥善整修，因應逐漸高漲的醫療需求。

國內今年農曆春節開始，流感、腹瀉疫情夾擊，塞爆醫院急診，各醫院急診醫護多停休備戰。陳穆寬表示，院內護理同仁非常辛苦，為處理春節開始的病人潮，休假情況雖符合勞基法最低標準，但護理人員都沒辦法放年休，在病房整修期間，護理人員至各科支援，科別人力增加，彼此間也能牌假輪休，「好不容易撐過病人潮，想到墾丁、小琉球走走放鬆，都可以。」

陳穆寬說，在護理同仁努力下，彰基在元宵節當日開始，急診等候48小時以上病人數量歸零，加護病房則在2月20日開始有空床，昨日晚間更是空出9床之多，在護理部主任建議下，透過護理人力調整，目前院內有34名護理師可開始排休放假，「眼看政府政策紓解病床壅塞見效，一定要迅速反應，否則一個月後壅塞又來，護理人員又不能休假，會陷入過勞困境。」