台大工會：住院醫師時薪僅200多

急診壅塞問題嚴重，護理人力不足，連醫師員額也出現缺口，急診醫學會統計，近年急診住院醫師招募率持續低迷，各大醫院幾乎都招不滿生力軍。再者，部分中生代（主治醫師）又因薪資遠不如醫美等科系，捨棄醫院急診，轉換至自費醫療跑道。

不具名醫學中心急診主任表示，院內一名急診主治醫師突提離職，原因是醫師妻子在醫美診所任職，薪水為急診老公四、五倍以上，最近急診壅塞，她認為丈夫辛苦卻未獲肯定，勸其離去。

該急診主任表示，自家急診住院醫師幾乎難以收滿，有點資歷的中生代也常喊離職，「我們這一輩急診醫師已錯過太多與家人、孩子相處時間，連自己都懊悔，怎敢叫年輕人留下。」

急診醫學會榮譽理事陳維恭表示，急診住院醫師招收不理想，新冠疫後更明顯，大概只有七至八成。受到少子化影響，勞動力萎縮，而年輕人從「求職變為選職」，若遲遲不修改給付支付標準，願意至急診科的年輕醫師勢必愈來愈少。

陳維恭說，急診治療一名病人成本，約是門診個案的二百倍，健保給付卻只有二倍，「沒能為醫院賺到錢，醫院很難提供急診醫師更好薪資。」

「醫護人才流失，雇主責無旁貸。」台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，台大等公立醫院住院醫師薪水偏低，固定薪僅約五萬元，加上各類獎金才有六至八萬元，遠落後私立醫院。分析台大住院醫師固定薪資與工作時數，換算後時薪僅二百多元，比二○二五年法定最低工資一九○元高不了多少。

除了低薪，部分台大醫院住院醫師還得支援雲林分院，邱宇弘表示，就有醫師在台北總院加班至晚間七、八時，下診後搭高鐵至雲林，若隔日工作地點在斗六院區，再轉乘四十分鐘，抵達時分院已是凌晨，只能睡五、六個小時，七時準時上班。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，經查院內住院醫師固定薪，在扣除勞健保前，約有七萬餘元，若正常值班，平均每月輪值八班，加上獎勵金，年資累積，月收入均不低於八萬元。此外，院方絕不允許晚班接早班，已展開調查。