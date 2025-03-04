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妻任職醫美薪水高5倍⋯急診醫突提離職 主管難慰留

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一名主治醫師近期向自己提出離職，原因是同為醫師的妻子，在醫美診所任職，薪水竟是該急診醫師的4、5倍以上。急診示意圖。聯合報系資料照
一名主治醫師近期向自己提出離職，原因是同為醫師的妻子，在醫美診所任職，薪水竟是該急診醫師的4、5倍以上。急診示意圖。聯合報系資料照

急診壅塞暴露國內醫療困境，台大醫院住院醫師難招募，台大副院長婁培人提出由政府規定薪資區間解方，卻遭工會抨擊。急診醫學會榮譽理事陳維恭說，學會每年監測住院醫師召收率，發現新冠疫情後，召收率持續低迷，僅在70%至80%間，急診是反映醫療公平的第一線，盼藉支付制度調整，讓急診住院醫師獲得合理待遇，「至少別讓他們感到挫折。」

陳維恭說，台灣面臨不可逆的少子化、高齡化情況，高齡化讓醫療需求增加，少子化則讓勞動力萎縮，就業機會增加，讓年輕人從「求職變為選職」，若資源持續分配不均，急重症科別持續承擔制度設計不良的後果，未來願意走上急診科的年輕醫師會愈來愈少，「急診是公共財，也是社會穩定力量，政府應增加投資。」

一位不具名醫學中心急診主任說，近期院內有位急診主治醫師向自己提出離職，原因是同為醫師的妻子，在醫美診所任職，薪水是該名急診醫師的四、五倍，看到近期急診壅塞，認為丈夫犧牲又未獲得肯定，彷彿遭各界看笑話，實在不值，因此妻子勸其離去，「他很有熱忱，我們這個世代的急診醫師，錯過太多與家人、孩子相處時間，深感懊悔，實在沒辦法開口勸他留下。」

陳維恭說，門診一間病房、一位護理師，每一診次能看上百病人，急診若要收治2百位病人，騰出整個醫院大廳都未必夠用，花費的護理師人力也是數十倍以上，若將空間、人力等綜合考量，急診治療一位病人成本高出門診2百倍以上，健保給付卻只有2倍，「在以產值評估價值的醫療管理時代，給付不好、沒為醫院賺到錢，醫院也很難給急診醫師更好的薪資，健保支付應調整，才能固本。」

不具名急診主任表示，看過醫院內各科別做太多不必要的醫療，長輩眼睛稍有問題就被診斷為白內障，門診手術不到半小時解決，可申請大把健保給付，細胞治療、免疫治療等高端醫療，更花掉健保大筆經費，「健保沒錢養這麼多生技公司，若要增加健保給付，應把薪資額度都拿來付急重症科別，3年之內必能改變台灣醫療風景及缺人問題。」

健保 薪資 醫師

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